Alfonso López-Chau, candidato a la presidencia de la República del Perú por el partido Ahora Nación, arribó poco después de las 8:00 a.m. a la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, ubicado en el Cercado de Lima, para tomar parte del tradicional desayuno electoral, junto a sus familiares.

“El pueblo que levanta la bandera en esperanza y los partidos que ustedes conocen no los voy a mencionar por respeto a la legislación, ya sabemos todos quienes son… Entonces le dije a nuestros militantes: ‘hemos llegado hasta aquí, está noche’, y me refiero a la noche en la plaza Dos de Mayo”, aseguró a los medios.

Alfonso López Chau participa en desayuno electoral 2026. (Foto: Captura / Canal N)

Además, el candidato se mostró optimista con el respaldo de los votantes de Lima y diversas provincias, en el marco de las Elecciones Generales del Perú del 2026.

“Está la plaza llena y me dirigí a los militantes de las otras plazas, a los de Cusco, Puno, Apurímac… Ustedes, el pueblo, tienen la oportunidad única de hacer justicia con su mano”, agregó el líder del partido Ahora Nación.

¿Como votar en estas elecciones 2026?

La jornada de votación se llevará a cabo el domingo 12 de abril de 2026, en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. En tanto, los miembros de mesa deberán acudir a su local de sufragio desde las 6:00 a.m. para la instalación de las mesas.

Antes de asistir a votar, se aconseja revisar el local asignado y confirmar si se ha sido designado como miembro de mesa mediante las plataformas oficiales de los organismos electorales. Puedes verificar si cumples ese rol en el siguiente enlace.