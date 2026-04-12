Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Alfonso López-Chau, candidato a la presidencia de la República del Perú por el partido Ahora Nación, arribó poco después de las 8:00 a.m. a la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, ubicado en el Cercado de Lima, para tomar parte del tradicional desayuno electoral, junto a sus familiares.
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