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Alfonso López Chau participa en desayuno electoral 2026. (Foto: Captura / Canal N)
Alfonso López Chau participa en desayuno electoral 2026. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Alfonso López-Chau, candidato a la presidencia de la República del Perú por el partido Ahora Nación, arribó poco después de las 8:00 a.m. a la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, ubicado en el Cercado de Lima, para tomar parte del tradicional desayuno electoral, junto a sus familiares.

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