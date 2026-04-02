El candidato Alfonso López Chau (Ahora Nación) se presentó este miércoles a la última jornada de debates presidenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para enfrentarse —en dos ternas— contra sus rivales de distintos partidos políticos, de cara a los comicios generales del domingo 12 de abril.

Para esta sexta fecha, el aspirante a la Presidencia expuso su plan de gobierno y debatió respecto de dos temas principales: “Educación, innovación y tecnología” y “Empleo, desarrollo y emprendimiento”.

—Educación, innovación y tecnología—

En su minuto inicial del primer tema en cuestión, Alfonso López Chau afirmó que se debe impulsar el crecimiento de las exportaciones en el país.

“Pensaba en cuál es la palabra o factor económico que al desarrollarse potencia la innovación, la educación y tecnología. Ese factor o esa palabra es el crecimiento de las exportaciones. Efectivamente, cuando ponemos el talento, el cerebro de todos los peruanos para exportar, se genera un circulo virtuosos. Se genera que aumenta la educación, se promueve el mercado interno y ese círculo virtuoso es lo que expande los mercados, el interno y externo. En Ahora Nación estamos convencidos que solo podremos conquistar los mercados del mundo si expandimos esos mercados haciendo crecer aún más las tasas de velocidad de las exportaciones”, refirió al inicio.

Agregó que convertirá las universidades del país en plataformas científicas.

“Queda claro entonces que sin innovación, ciencia y tecnología no habrá futuro, que las tres tienen que combinarse por el bien del Perú y su epicentro es la universidad que mira alto y mira lejos. Convertiremos a las universidades en plataformas científicas, tecnológicas y de innovación para potenciar las regiones que serán las que conquisten los mercados del mundo”, agregó.

López Chau afirmó que en un eventual gobierno suyo planteará una infraestructura educativa e internet para todas las escuelas públicas del país. Además, se pagará la deuda social de los docentes y ampliará la Beca 18.

“Para dar el salto y ser un Perú industrializado, necesitamos una educación con calidad para que nuestros estudiantes pasen de ser consumidores de tecnología a creadores de tecnologías. Necesitamos universidades públicas con sucursales en todas las regiones. Proponemos por eso infraestructura educativa e internet en toda las escuelas públicas. Pagaremos la deuda social de los docentes, ampliaremos y mejoraremos la Beca 18. La gestora de este programa está en nuestra lista. Carreteras y caminos para llevar al desarrollo. Programas agresivos de becas para estudios de doctorados y maestrías como lo disfruté yo en el extranjero”, añadió en su penúltima intervención.

Finalmente aseguró que el país necesita tres o cuatro partidos políticos para producir liderazgos y estabilidad política. Sostuvo que se necesita una reingeniería económica y política:

“Necesitamos una reingeniería económica y una reingeniería política. La económica más o menos he querido explicarla. La política es que los estados tienen que decir cómo quieren producir sus líderes, no 30 partidos. El Perú solo necesita tres o cuatro para producir el liderazgo y estabilidad política”.

—Pregunta ciudadana—

En este bloque, el candidato fue consultado por la ciudadana Valeria Maricruz Benites de la región Callao con la siguiente pregunta:

Considerando que la delincuencia juvenil responde a diversos factores sociales, familiares y económicos y que en el Perú muchos de estos jóvenes provienen de contextos vulnerables, ¿qué programas o proyectos sociales preventivos propondría usted para evitar que los jóvenes incurran en conductas delictivas?

Respondió: Muchas gracias Valeria. El primero de ellos hemos sostenido y vamos a sostener que la mayoría de jóvenes practicantes en las entidades del Estado toman un examen, dan un examen para ser practicantes. No es justo que después de dar un examen y que el Estado los ha formado, los ha preparado, llega el caso y simplemente por decisión política los excluyen. Creo que esta alternativa que planteamos de que los practicantes, si han pasado una preparación, si han dado un examen y han cumplido con todo, debieran quedarse en el Estado. Esa es la propuesta que hacemos. En cuanto a seguridad hemos dicho varias veces que hay que cortar las venas de la delincuencia, su vena financiera para que no extorsionen, su vena de residencia, su vena de movilidad, sus venas de las redes. Hay que cortarle las venas a la delincuencia. Esa ha sido la propuesta de Ahora Nación.

—Empleo, desarrollo y emprendimiento—

En el penúltimo bloque, el candidato López Chau indicó que en el Perú existe un alto nivel de informalidad entre las micro y pequeñas empresas. Insistió en su intervención que el Perú debe conquistar “los mercados del mundo.

“El Perú tiene tres millones 400 mil empresas. De esas 99% son micro y pequeñas empresas, y de esas, ocho de cada diez son informales. Para desarrollarnos necesitamos una excelente política macroeconómica. Necesitamos buenas políticas microeconómicas. Necesitamos buenas políticas sectoriales. Necesitamos industrialización y agricultura, buenas políticas de cohesión social, unidad y cultura. Para lograrlo, Ahora Nación ha propuesto una política de profunda descentralización cuya traducción significa el gran propósito nacional del Perú es conquistar los mercados del mundo”, refirió.

Tras ser consultado sobre a cuánto se podría disminuir la informalidad que hoy afecta al 71% de los trabajadores en el Perú, el aspirante a la Presidencia por Ahora Nación señaló que se desplegará mil agrónomos jóvenes con universidades públicas en cada región.

Sostuvo que en una eventual gestión suya impulsará la culminación de los proyectos especiales Chavimochic, Chinecas, Majes Siguas 2 y otras.

“Más de dos millones hermanos agricultores nos brindan alimentos todos los días. Vamos a crear con ellos un sistema de investigación, innovación y asistencia técnica. Desplegaremos mil agrónomos jóvenes con las universidades públicas de cada región. Seremos un gobierno que invierte en siembra y cosecha de agua con más de 200 cochas en las cabezas de las microcuencas y más de 300 mil reservorios. Haremos realidad la culminación de Chavimochic, Chinecas, Alto Piura, Majes Siguas 2 y otras”, dijo.

De otro lado, anunció que no privatizará el Banco de la Nación.

“No vamos a privatizar el Banco de la Nación. Por el contrario, fortaleceremos el Banco de la Nación para que comparta su plataforma tecnológica con las cajas municipales, rurales y las cooperativas. Los microempresarios se beneficiarán con tasas de interés más bajas”.

Añadió que masificará el gas con una tarifa única y creará unidades vecinales en todo el país.

“La masificación del gas será una realidad y con tarifa única costará lo mismo en Lima que en Megantoni (Cusco) y vamos a empezar por el sur. Llevaremos luz a las zonas más alejadas como motor de desarrollo, crecimiento y seguridad. Es respeto a la vida de nuestras niñas y niños. Vamos a conectar a todos nuestros pueblos con caminos rurales. Carreteras y trenes. Nadie se quedará afuera. Crearemos unidades vecinales con todos los servicios básicos para mil o dos mil familias. Cada una tendrá mercados, centros médicos, comisarias. Esa es la gran propuesta de crear unidades vecinales en todo el país”.

—Mensaje final—

En su mensaje final, López Chau volvió a insistir en su propuesta de “conquistar los mercados del mundo”. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a elegir entre la “mafia” y la “justicia” en estas elecciones.

“Convirtamos esta elección en una sanción moral contra la mafia y asesinos del pueblo. Hay dos caminos: Votamos por la mafia o votamos por la esperanza la justicia y el respeto. Hemos dicho que hay que conquistar los mercados del mundo pero no podremos conquistar los mercados del mundo si no sanamos, si permitimos la impunidad y no reparamos a las víctimas. No podremos conquistar los mercados del mundo si no hay escuelas, si no hay carreteras, si no hay centros médicos. ¡Vamos por la esperanza!”, aseguró en su última intervención, aunque aún le quedaban 25 segundos de su tiempo inicial.