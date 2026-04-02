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Resumen

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El candidato Alfonso López Chau (Ahora Nación) se presentó este miércoles a la última jornada de debates presidenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para enfrentarse —en dos ternas— contra sus rivales de distintos partidos políticos, de cara a los comicios generales del domingo 12 de abril.

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