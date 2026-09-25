El líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, señaló que su bancada todavía no ha tomado una decisión respecto de la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo, debido a cuestionamientos relacionados con la inseguridad ciudadana en el país.

“En Ahora Nación no hemos tomado una decisión en ese sentido. Hay que pensar en el país y solo cuando un ministro cometa errores estructurales flagrantes, escandalosos procede pues. Pero estamos tres meses”, declaró López Chau a RPP. El video con sus declaraciones fue difundido en X por la periodista Alejandra López.

La moción contra Astudillo fue presentada por diputados de las bancadas de Obras, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno. De acuerdo con el documento, la iniciativa cuenta con 35 firmas y sustenta el pedido, entre otros argumentos, en las cifras de homicidios registradas en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Según la moción, hasta agosto de 2026 se contabilizaron 1.499 homicidios, cifra que representa un promedio de 6,16 casos diarios. El documento señala que este promedio supera los registros de 2025, cuando se reportaron 6,07 homicidios diarios, y de 2024, con 5,6 casos diarios.

La iniciativa también menciona diversos hechos criminales reportados durante las últimas semanas en distintas regiones del país, entre ellos el asesinato de la excandidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo. La moción cuestiona además la conducción del Ministerio del Interior por parte de Astudillo.

La propuesta deberá continuar con su trámite en la Cámara de Diputados. De acuerdo con la información difundida sobre la iniciativa, para su aprobación se requieren al menos 66 votos a favor.

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