Alfonso López Chau dice que Ahora Nación aún no define si respaldará censura contra ministro del Interior. (Foto: Andina)
Alfonso López Chau dice que Ahora Nación aún no define si respaldará censura contra ministro del Interior. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, señaló que su bancada todavía no ha tomado una decisión respecto de la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo, debido a cuestionamientos relacionados con la inseguridad ciudadana en el país.

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