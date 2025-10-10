Alfredo Azurín fue el único congresista que votó en contra de las mociones de vacancia contra Dina Boluarte. (Foto: Difusión)
Redacción EC
El Pleno del Congreso aprobó este jueves la admisión a debate de cuatro mociones de vacancia contra la presidenta , todas sustentadas en el argumento de su “permanente incapacidad moral”. Las mociones, identificadas con los números 19769, 19770, 19771 y 19772.

En medio de la votación casi unánime, el congresista Alfredo Azurín Loayza, de Somos Perú, fue el único que votó en contra de todas las mociones. Su decisión generó sorpresa entre sus colegas.

Durante la sesión, varios legisladores propusieron que la mandataria sea citada para el viernes. Sin embargo, otros, como Guido Bellido, Ruth Luque y Wilson Quispe, exigieron que la votación se realice de inmediato, invocando el artículo 89 del reglamento del Congreso.

Finalmente, el presidente del Parlamento, José Jerí Oré, puso a votación la propuesta para que la jefa de Estado acuda al Pleno esta misma noche, a las 11:30 p.m., y la medida fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, la mandatario no llegó.

El debate se desarrolló en un contexto político marcado por las críticas a la gestión de Boluarte frente al incremento de la inseguridad ciudadana. El más reciente episodio que intensificó el descontento fue el ataque armado durante un concierto del grupo Agua Marina en Chorrillos, que dejó cinco personas heridas.

