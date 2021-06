El excandidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, anunció este martes que votará por la postulante presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizarán el domingo 6 de junio.

El exdiputado aseguró que su decisión “es por la democracia y la preservación de todas las libertades” en el país ante la presunta amenaza de “un futuro con una dictadura comunista”, en referencia a un eventual gobierno de Pedro Castillo.

“Esta no es una elección entre dos candidaturas, es una elección entre dos sistemas. Entre la democracia y un futuro con una dictadura comunista, en esta elección no se puede ser neutral y yo no voy a ser neutral, voy a votar por Keiko Fujimori”, sostuvo en un video difundido en su cuenta de Facebook.

“Mi voto no es incondicional, seré vigilante en que su gobierno no caiga en los trágicos errores del de su padre. Ella sabe mejor que nadie que la inmensa mayoría de los votos que la acompañarán este domingo no son suyos, son de peruanos que van a votar por la democracia y la libertad”, señaló.

Barnechea indicó que ha conversado con Fujimori Higuchi y dijo creer en su pedido de perdón a la ciudadanía. Se mostró confiado en que, de ganar los comicios, “respetará el sistema republicano de gobierno”.

“Keiko Fujimori ha pedido ayer en Arequipa perdón por sus errores, todos cometemos errores, yo creo en su perdón, he hablado largo con ella y aprecio el cambio profundo que le ha causado su experiencia, principalmente su última prisión y creo que respetará el sistema republicano de gobierno”, manifestó.

En otro momento, cuestionó las propuestas del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, y consideró que, de aplicar su programa de Gobierno, “destruirá el empleo” y el crecimiento económico del país.

“He leído con atención varias veces el programa de Perú Libre. Es un programa que destruirá el empleo, que confiscará la propiedad privada, el ahorro de millones de peruanos, no de los grandes ricos sino del más modesto ahorro de los peruanos y destruirá las instituciones democráticas peruanas, sin duda imperfectas, pero que están ahí para mejorarlas y para defender derechos”, expresó.

“No hace falta sino preguntarle a un venezolano para saber qué nos espera si gana ese falso profesor Pedro Castillo que casi nunca ha enseñado en su escuela”, añadió.

