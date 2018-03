El ex candidato presidencial de Acción Popular Alfredo Barnechea señaló esta tarde que el primer vicepresidente Martín Vizcarra debe entender que, tras la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el gobierno que debe asumir será de transición.

“El señor Vizcarra no está sumido en la presidencia por muerte accidental de alguien ni por un accidente, él es un presidente de transición, tiene que entender que es un presidente de transición, no es un presidente para que termine un mandato para el que no tiene mayoría legislativa”, señaló en una entrevista con ATV.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) oficializó su renuncia a la Presidencia de la República esta tarde, luego de que entre ayer y hoy se difundieran un conjunto de audios y videos en los que se escucha al ministro Bruno Giuffra y a parlamentarios del bloque de Kenji Fujimori ofrecer obras a cambio de no apoyar la vacancia que se iba a debatir mañana.

Alfredo Barnechea consideró que “solo [las] elecciones generales” ordenarán al Perú tras esta crisis política. Asimismo, pidió a Martín Vizcarra buscar un consenso con las fuerzas políticas para llevar a cabo una transición democrática.

“El Perú tiene que reordenarse y la única manera en que los países se reordenan es a través del voto de los ciudadanos […] yo creo que es fundamental que los electores reordenen el país.”, remarcó.

El también ex diputado por el Partido Aprista dijo tener “la peor opinión” de Kenji Fujimori luego de su aparición en los videos difundidos ayer en la tarde. Lamentó que en la política peruana hayan “mercachifles” que negocian sus votos.

Barnechea consideró que debe volver a haber un “gobierno honesto como el de [Fernando] Belaunde” para que el país progrese.

“Felizmente que el presidente Belaunde está muerto porque se volvería a morir con esta situación, es un hombre que entró con gran honradez a la política. Creo que hay que volver a ese tipo de Gobierno”, declaró.

