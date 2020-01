El excandidato presidencial, Alfredo Barnechea, y el exvicepresidente de la República, Raúl Diez Canseco, se reencontraron este domingo en el local de Acción Popular tras la virtual victoria del partido con un 10.1% de votos válidos, según el conteo rápido de América TV- Ipsos al 100% del total de votos.

“Queremos agradecer a los peruanos que han votado por el partido. Somos nuevamente el partido número uno del Perú, pero naturalmente nos falta mucho todavía, tenemos que persuadir a muchos más peruanos”, declaró Barnechea en “Cuarto poder”.

“Este es un partido abierto a todos los peruanos de voluntad para terminar con la corrupción, para hacer la reforma política, para hacer el crecimiento económico y la distribución social”, añadió.

En la misma línea coincidó Diez Canseco al afirmar que se debe seguir priorizando la reforma política, así como crear “los mecanismos para terminar con el enfrentamiento” político y no perder de vista la elección del próximo Tribunal Constitucional.

“Primero tenemos que buscar la gobernabilidad del país. Estamos muy divididos, muy enfrentados”, señaló el también exministro de Comercio Exterior y Turismo.

Cabe recordar que en setiembre del 2018, en plena campaña para las elecciones municipales y regionales, Alfredo Barnechea atacó a Raúl Diez Canseco por considerar que estaba impulsando la candidatura de “ladrones”.

“Es un acto inaceptable que dirigentes como Raúl Diez Canseco y Edmundo del Águila fueran a proclamar a un narcotraficante a Pucallpa […] Conmigo no habrá narcotraficantes en Acción Popular. ¿Cómo es posible que un señor que tiene crímenes fuera candidato del partido? ¿A qué retrasado mental se le ocurrió eso?”, señaló Barnechea en un evento partidario.

Según Diez Canseco, desde aquel incidente no tuvo un intercambio de palabras directo con el ex candidato presidencial de su partido.

Meses después de las críticas que recibiera por parte de Barnechea, el ex vicepresidente respondió y aseguró haber sentido que lo “apuñaló por la espalda”.

-"Yo sí como chicharrón"-

Junto a Alfredo Barnechea y Raúl Diez Canseco, también estuvieron presentes en las celebraciones el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde.

La reunión llama la atención dado que, a inicios de octubre del año pasado, el burgomaestre cuestionó las declaraciones del excandidato presidencial luego de que este último afirmara que la disolución del Congreso era “un golpe de Estado”.

“Son apreciaciones personales. Fíjate, puedo hasta ironizar con esto. Él no come chicharrón y yo sí como chicharrón. Son cosas que nos diferencian como personas. Respeto la opinión de Alfredo, pero no la comparto”, señaló Muñoz, en referencia al incidente que tuvo Barnechea durante su campaña política al rechazar comer chicharrones.