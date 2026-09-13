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Resumen

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Tras la visita oficial que cumplió esta semana el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el exrepresentante del Perú ante ese país, Alfredo Ferrero, hace una lectura sobre las posibilidades que se abren para fortalecer las relaciones y remarca la condición de aliados.

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