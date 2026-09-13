—¿Cuál será el futuro del Perú tras haberse integrado al Escudo de las Américas?

Hay un reenfoque de la relación de Estados Unidos con América Latina sobre la base –no única, pero principalmente– de que tenemos al primer secretario de Estado de origen latino y ese elemento ha sido sustantivo para que Estados Unidos reenfoque sus intereses a la región. El Escudo de las Américas es parte de ese reenfoque.

—¿Cambia ese enfoque solo por la presencia de Marco Rubio?

Marco Rubio es un elemento catalizador que ayuda a que esto ocurra, pero no solo está el tema del Escudo de las Américas, están las inversiones que llegan y también pasa porque Estados Unidos se ha dado cuenta de que este también es su hemisferio y estaba siendo desatendido. Ese reenfoque beneficia al Perú porque está en una posición estratégica.

—Es una posición en la que, por ejemplo, tenemos los minerales críticos que ahora necesita Estados Unidos. ¿Hay un interés también por ahí?

Es una posición geográfica que se ha convertido en geopolítica por nuestra ubicación como ‘hub’ logístico continental, pero además tenemos otros elementos. Hemos desnarcotizado la relación. Antes era básicamente narcóticos y terrorismo. Hoy estamos hablando de inversiones, comercio, minerales críticos, tierras raras, de la posibilidad de un puerto espacial, de un ‘hub’ tecnológico, de los F-16, de los helicópteros Black Hawk. Esta relación es diferente a la que ha habido antes. Ya veníamos hablando de esto incluso al final del gobierno de [Joe] Biden y se asentó con [Donald] Trump.

—Usted dice que se ha “desnarcotizado” la agenda, pero hay otra agenda que es la seguridad, la del crimen transnacional, y Estados Unidos ya declaró al Tren de Aragua como grupo terrorista. ¿El Perú tendría que estar en esa línea?

Sí. Cuando me refiero a ‘desnarcotización’ no significa que ese tema haya dejado de ser importante, sino que hoy existen otros temas. Cuando hablas del crimen transnacional, ya no hablas solo del narcotráfico, hablas también de minería ilegal, de organizaciones criminales delictivas que dan vueltas por el continente y que se mudan de país como quien se muda de barrio. Eso implica la necesidad de una cooperación continental de servicios de inteligencia, de tecnología y ubicación para controlar la seguridad interna en cada país. Este no es un tema de resignación de soberanía, como han dicho algunas personas.

“Hemos ‘desnarcotizado’ la relación. Antes era básicamente narcóticos y terrorismo. Hoy estamos hablando de inversiones, comercio, minerales críticos, tierras raras...”. (Foto: Alonso Chero / GEC) / ALONSO CHERO

—Rubio está enfocado en Latinoamérica, en la seguridad, pero ¿cómo debe enmarcarse esto en el contexto global?

Es que la seguridad tiene que ver con la economía también. Estados Unidos está interesado en abastecerse de los insumos necesarios para que su desarrollo no sea detenido. ¿Por qué le interesa el Perú? Porque además de la ubicación geográfica estratégica, Estados Unidos tiene dos puertos: Salaverry y Matarani. China maneja el control del 70% de las tierras raras en el mundo, y las tierras raras son importantes para la tecnología, para los chips, para todo lo que es la transformación energética. Estados Unidos se ha dado cuenta de que necesitaba abastecerse de eso, y por eso es que el Perú también es importante, como otros países de América Latina.

“El Perú tiene que aprovechar esta coyuntura donde están Navarro, Rubio y Trump”.

—Según Rubio, se ha iniciado una “era dorada” en las relaciones con el Perú. ¿Cómo se explica esto cuando EE.UU. ha impuesto aranceles por el tema del trabajo forzado?

Esa es una tarea pendiente del nuevo embajador y del gobierno actual. Esos aranceles del 12,5% tienen que volver al 10%, por lo menos, porque tenemos un tratado de libre comercio (TLC) que determina que los aranceles en cada uno de los países son cero. Esa es una tarea pendiente y entendería que la presidenta, el canciller y el embajador [Bernie] Navarro saben perfectamente que ese 2,5% adicional nos quita competitividad. Si somos aliados, ese tema tiene que resolverse.

—¿Y cómo se explica? Insisto, porque se supone que el Mincetur hizo un informe de que el Perú no podría ser sancionado por trabajos forzados.

Cuando pasó eso, ya no estaba yo en Washington, ya no había embajador activo. Creo que hay que hacer una gestión para explicarle a Estados Unidos que el tema de ser aliados pasa también porque tenemos intereses comerciales que proteger, defender y preservar. Y que ese exitoso TLC que se firmó en el 2006 y se ratificó en el 2009 generó las bases para que el Perú tenga confianza en Estados Unidos en el tema comercial. Ese tratado permitió que el Perú tenga otros 23 TLC. Fue una plataforma, la primera –en la que tuve la ocasión de ser ministro de Comercio Exterior y firmar el TLC–, para generar esa relación de confianza en el tema comercial. Eso no se puede romper por 2,5% de aranceles.

—China, que ha tenido una reacción a la visita y al artículo de Marco Rubio, dice “nosotros triplicamos el comercio con el Perú respecto a Estados Unidos, respecto de Colombia”.

Hay un tema geopolítico entre China y EE.UU. que es indudable. El Perú tiene que tener relaciones con todos los países, pero hay relaciones, como la de EE.UU., que para el Perú es prioritaria. No es solo un tema de comercio e inversiones, es defensa y seguridad interna, cooperación, educación... Somos países con los mismos valores y principios, y eso no lo va a cambiar la relación con China. El Perú tiene esa relación histórica, 200 años de relaciones diplomáticas.

—Entonces, las relaciones del Perú con Estados Unidos deben ser prioritarias.

En mi opinión, sí. Somos del mismo continente, es la primera economía del mundo. Eso no significa que vamos a descartar relaciones con otros países, pero hay que tener también una visión estratégica. En el caso de Colombia, que has mencionado, ellos dicen: “Yo te vendo más a ti, Perú, que eres más chico, que a Colombia, que es más grande”. Claro, pero lo que pasa es que él me compra más a mí, porque yo le vendo minerales que Colombia no tiene. Esa cifra tiene que indicar que lo que está comprando al Perú no solamente es agroindustria, también minerales. Sin embargo, EE.UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones no tradicionales y de valor agregado con nuestros textiles y confecciones, y agroindustria, que es el gran ‘boom’ que se generó por los TLC.

“Esos aranceles del 12,5% tienen que volver al 10%, por lo menos [...] entendería que la presidenta, el canciller y el embajador Navarro saben que ese 2,5% adicional nos quita competitividad”. (Foto: Alonso Chero / GEC) / ALONSO CHERO

—¿Se puede decir entonces que el primer socio comercial del Perú es China mientras que EE.UU. es el primer socio político?

Una relación tiene varias vertientes, pero es una sola relación con temas políticos, sociales, comerciales, económicos, de todo tipo. Es normal que cada país tenga sus prioridades en las relaciones y que tenga una estrategia para ellas. El Perú no puede descartar ninguna relación, pero tiene que ubicarse bien en el contexto de qué es lo que le conviene.

—¿Cómo beneficia al Perú la disputa entre estas dos potencias?

Ambos países nos están mirando. EE.UU. ahora se ha preocupado porque se ha dado cuenta de que China miró al Perú hace unos años y empezó a invertir. Hoy el reenfoque implica que, gracias a Rubio y también a Bernie Navarro, el Perú está tomando otra importancia, otra preponderancia. Y quiero destacar algo respecto del embajador Navarro: él no es un embajador cualquiera. El grado de cercanía que tiene Navarro con el entorno del poder en Washington –la Casa Blanca y el Departamento de Estado con Rubio– es una relación directa. No todos los embajadores tienen relación directa con el centro de poder. En este caso, han mandado al Perú a un embajador que no solamente está casado con una peruana, sino que además conoce el Perú y es cercano a Rubio.

—Hay una amistad entre Navarro y Rubio.

Ese es un tema que el Perú tiene que aprovechar. Marco Rubio no es amigo de todos los embajadores de EE.UU. en el mundo. El Perú tiene que aprovechar esa coyuntura donde están Navarro, Rubio y Trump –y estos dos años y medio que le quedan al gobierno de Estados Unidos– para consolidarse como un socio estratégico y una potencia regional. El Perú tiene cómo ser potencia regional. Tenemos agricultura, pesca, turismo, que para mí está rezagado. Tenemos infraestructura que hay que tratar de cubrir, minerales, en fin, tenemos los cuatro fantásticos que son minería, agroindustria, pesca y turismo.

“Va a tener que tratarse todo el tema migratorio con EE.UU. y el tema de las visas. Las visas tanto de turismo como de negocios”.

—Álvaro Vargas Llosa ha aceptado la propuesta de ser el nuevo embajador en Washington.

El nombramiento de embajadores políticos es una potestad absoluta del presidente de la República. Si Álvaro Vargas Llosa es de la confianza de Keiko Fujimori y cree que va a hacer una buena labor, tiene todo el derecho de nombrarlo. Hay que apoyar la decisión de la presidenta.

“El tema de la visa en algún momento va a tener que estar en la agenda bilateral”

— ¿Cree que EE.UU. tendría que hacer una reevaluación respecto al tema de las visas? La respuesta de China fue decir que los peruanos pueden ir a su país sin visa.

Respecto a la respuesta de China, tendría que decir que es cierto, pero China queda mucho más lejos que EE.UU., el pasaje cuesta tres veces más. Obviamente, para los latinos es más fácil y más accesible EE.UU. Eso no significa que no hay que ir a China. Esto nos coloca en una posición en la que tenemos a dos potencias que, de alguna forma, saben que el Perú tiene recursos. La visa yo creo que va a llegar en su momento.

— ¿No visa para EE.UU.?

La visa para los peruanos, en la medida en que la relación con EE.UU. se vaya solidificando, es un tema que el Perú podría solicitar a Estados Unidos.

— ¿Habla de la visa de inmigrantes? ¿Que se reabra esa ventana?

Y que de repente sean más permisivos con la visa de los peruanos.

— Con la visa de turistas.

De comercio, de inversiones, de negocios...

— Claro, porque ahorita se pide visa de turistas.

Pero no veo que ese sea el momento ahora. EE.UU. tiene hoy un tema de migración complicado. Pero sí creo que es un tema que en algún momento va a tener que estar en la agenda bilateral.

— Cuando habla que lo de la visa va a llegar, ¿a qué se refiere?

Que va a tener que tratarse todo el tema migratorio con EE.UU. y el tema de las visas. Las visas tanto de turismo como de negocios. Va a llegar el momento.

— ¿Va a llegar el momento de no necesitar visa de turismo para EE.UU.?

Hay que ver qué situación tienen otros países con EE.UU. No puedo afirmar que vamos a estar sin visa, pero de repente hay unos acuerdos para ciertos casos puntuales.

— La presidenta Keiko Fujimori estaría viajando a la Asamblea General de la ONU. ¿Cómo se tomará que el Perú ahora es parte del Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es un instrumento hemisférico continental y no colisiona con lo que son las Naciones Unidas. Hoy la ONU, para algunos países como EE.UU., es un tema discutido. EE.UU. tiene más un enfoque bilateral de las relaciones. La asamblea es un evento anual que se aprovecha para hacer vínculos o ‘networking’ con políticos, países, presidentes y también empresarios.

— Marco Rubio se ha despedido con un almuerzo en la Cámara de Comercio Americana (Amcham).

Tengo entendido que ha sido un almuerzo donde se han recaudado fondos para la Fullbright, lo que significa darle al peruano más oportunidades de estudiar en EE.UU. El Perú tiene que empezar a cambiar su sistema educativo. Un tema fundamental es que desde chiquitos, desde el nido, los peruanos empecemos a hablar inglés porque es el idioma del mundo. Si los peruanos no sabemos hablar inglés, estamos en desventaja.