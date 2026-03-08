El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento designó a Alfredo Martín Luna Briceño como miembro del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), en representación de dicho sector.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 076-2026-VIVIENDA, publicada el 6 de marzo, en la que se dispone su incorporación al máximo órgano de dirección de la entidad encargada de promover la inversión privada en el país.

De acuerdo con la normativa vigente, el Consejo Directivo de ProInversión es la máxima autoridad de la institución y está integrado, entre otros miembros, por un representante designado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El cargo tiene una duración de tres años, conforme a lo establecido en la Ley N.° 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

Según el documento, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del ministerio concluyó que Luna Briceño cumple con los requisitos técnicos y legales exigidos para asumir el cargo. Asimismo, se determinó que no cuenta con impedimentos ni inhabilitaciones para ejercer funciones públicas.

Como se recuerda, Luna Briceño fue ministro de Cultura durante el gobierno del expresidente José Jerí.

Otras designaciones

En las últimas horas, el Ejecutivo también oficializó otras designaciones en diferentes entidades del Estado.

Mediante la Resolución Ministerial N.° 072-2026-PCM, se designó a Carlos Roberto Tengan Gusukuma como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nombró a Darwin Emilio Hidalgo Salas como director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del sector, a través de la Resolución Ministerial N.° 121-2026-MTC/01.

En tanto, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) designó al abogado Andrés Fernando Rodríguez Ojeda como asesor de la Superintendencia, según la Resolución de Superintendencia N.° 027-2026-SUSALUD/S.

