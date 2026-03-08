Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gobierno designa a exministro Alfredo Luna en el Consejo Directivo de ProInversión. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento designó a Alfredo Martín Luna Briceño como miembro del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), en representación de dicho sector.

