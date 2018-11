El ex ministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne retornó al Perú, donde espera afrontar la denuncia que le interpuso el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

"Acá estoy. Hay que colaborar con la fiscalía y lo seguiré haciendo. La fiscalía hace lo que tiene que hacer. Si ellos consideran que hay algo indebido, es su obligación investigarlo", dijo a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

"Estoy seguro que soy inocente y probaré mi inocencia. No hice nada malo y en ese audio no hay nada que me involucre a mí", remarcó Alfredo Thorne a los periodistas que lo esperaban en el principal terminal aéreo del país.

Un gran gusto de estar de vuelta en Lima y por la compañía de los amigos periodistas. Siempre dispuesto a colaborar con la justicia. pic.twitter.com/Iv5h0o87Ka — Alfredo E Thorne (@aethorne) 3 de noviembre de 2018

El ex funcionario señaló que Pedro Chávarry "tiene que cumplir su rol como fiscal de la Nación", aunque remarcó que espera que se haga una investigación objetiva, como lo garantiza la Constitución.

"Me están investigando por los audios y simplemente hay que responder. Acá estoy, no me fui a ninguna parte", sentenció Alfredo Thorne.

Como se recuerda, en junio del 2017 se publicaron unos audios en el cual se escucha a Thorne, cuando se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas, hablar sobre el proyectos del aeropuerto de Chinchero y lo importante que era para el Gobierno, así como sobre los recursos que necesitaba la contraloría.

Según la denuncia constitucional de Pedro Chávarry, Alfredo Thorne habría cometido los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.