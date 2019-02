Alfredo Thorne niega aporte de S/200 mil a campaña de PPK

El nombre del ex ministro Alfredo Thorne así como el de su esposa, Esther María de la Fuente Costa, figuran en los registros entregados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como aportantes a la campaña del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por la suma de S/200 mil en efectivo.

De acuerdo con los registros del partido Peruanos por el Kambio presentados por su personero legal, Alfredo Thorne entregó el 29 de marzo de 2016, en plena contienda electoral, cuatro aportes en efectivo de S/25 mil.

El mismo día, figuran tres aportes a nombre de su esposa, también de S/25 mil. No obstante, se deja constancia que diez días atrás, el 19 de marzo de 2016, De la Fuente Costa hizo otro aporte por el mismo monto. En total, ambos, según los registros, aportaron en marzo la suma de S/200 mil.

(Fuente: ONPE) El Comercio

Sin embargo, esto no coincide con la versión de Alfredo Thorne. Tanto en Twitter como en diálogo con el dominical "Cuarto Poder", el ex ministro de Economía y Finanzas ha negado que él y su esposa hayan hecho estos ingresos a la campaña del ex presidente Kuczynski.

Según manifestó, está en conversaciones con su abogado para evaluar qué acciones tomar. Además, negó cualquier tipo de aporte a Peruanos por el Kambio.

"No [he aportado]. O sea, he puesto un tuit anoche y creo que queda claro que no aporté yo", manifestó Thorne al programa de TV.



─Los aportes no identificados─

"Cuarto Poder" muestra además de que, según los reportes y gastos e ingresos que presentó Peruanos por el Kambio en 2016, fueron más de S/400 mil los que se declararon por identificar durante la campaña.

En los reportes del 16 de abril al 15 de mayo de 2016 se declaran S/2’096 mil en recaudación. De esta cifra, S/279,820 fueron calificadas como transferencias por identificar.

En tanto, en el reporte del 16 de mayo al 31 de mayo de 2016, se declaran otro S/1’451.000 en ingresos. Sin embargo, S/129 mil también se indicó que eran como montos por identificar.

─Otros ingresos partidarios─

Esta semana, se reveló que un aspirante a colaborador eficaz ha declarado a la fiscalía que una empresa del ‘Club de la Construcción’ entregó la suma de US$100 mil en efectivo en la casa del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Indica que estuvieron presentes estuvieron el hoy mandatario Martín Vizcarra, en su calidad de jefe de campaña; el ex ministro de Trabajo Alfonso Grados, en su calidad de secretario de Economía de la agrupación; el director de personeros del partido, Marcos Prialé; así como Rodolfo Prialé de la Peña y Eduardo Sánchez Bernal, representante de la empresa CASA.

Cabe mencionar que el presidente Vizcarra ha negado que haya tenido participación en temas económicos.

Jorge Villacorta, quien fue jefe de campaña de Peruanos por el Kambio para Lima Metropolitana, dio a conocer una carta remitida el 19 de febrero de 2016 por Martín Vizcarra (entonces jefe de campaña nacional) a los jefes de campaña regionales.

Allí, el hoy presidente de la República solicita que se coordine con los candidatos al Congreso en las regiones para conseguir aportes para la campaña del partido.