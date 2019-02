Alianza para el Progreso mantiene deuda de más de S/2 millones con la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) busca cobrar una deuda de S/2’267. 440 al partido Alianza Por el Progreso (APP), sin mayor resultado. El caso se ha enfrascado en un proceso judicial que ya lleva cuatro años y que tendrá su próxima audiencia, recién, en setiembre.

Se trata de la multa por exceso de aportaciones que recibió APP de parte de la Universidad César Vallejo, en el 2010. La Onpe informó a El Comercio que en el año 2011 se emitió un informe señalando que la casa de estudios del líder de APP, César Acuña, había excedido en S/226.744 (doscientos veintiséis mil setecientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) el aporte permitido en esa época.

Por ello, se le impuso una multa por más de S/9 millones. Sin embargo, APP apeló y el Jurado Nacional de Elecciones lo redujo a S/2'267.440. Desde entonces, la Onpe ha intentado que dicho partido honre la deuda sin mayor resultado.

El caso terminó con una resolución en primera instancia a favor de la Onpe de parte del Tercer Juzgado Contencioso Administrativo de Lima. Sin embargo, APP apeló y recién el próximo 11 de setiembre la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa realizará el informe oral del caso.

Consultados por este diario, desde APP indicaron que el proceso judicial que entablaron no busca dilatar el pago de la multa; por el contrario, aseguraron que defienden sus derechos.

“No se ha cancelado porque está judicializado el caso. Estamos discutiendo el monto y los criterios que se han aplicado para la multa. Defendemos los derechos del partido. Dos millones de soles quebrarían al partido”, señalaron.

Resolución que convoca a audiencia por apelación de Alianza Por el Progreso (APP) Archivo El Comercio

Explicaron que fue una multa por publicidad para APP que realizó directamente la Universidad César Vallejo, “sin conocimiento del partido”.

“Si ha creado una multa de dos millones, esa plata solo ingresa en campaña. Esa plata no está en el partido porque este se mantiene con recursos públicos”, anotaron.

Finalmente, indicaron que con la apelación buscan anular la multa o reducirla.

-Ex partido de Toledo no pagará-

Perú Posible (PP), fundado por el ahora prófugo ex presidente Alejandro Toledo, es otro partido que fue sancionado y cuyo obligación honrar la deuda fue ratificada en vía judicial.

Sin embargo, la Onpe nunca podrá realizar dicho cobro porque ya fue informada de que no existe ninguna cuenta bancaria a nombre de dicha organización política que pueda ser embargada. El partido dejó de existir al no superior la valla electoral en las últimas elecciones del 2016.

Según la Onpe, el exceso de aportaciones realizado por una sola persona en el año 2011 fue de S/17.125 y por ello fue sancionado con S/171.250.

“En ejecución de sentencia, con medidas de ejecución forzada sin resultado positivo (Informes de entidades bancarias indican que no tienen cuentas ni fondos)”, informó la Onpe.

El ex congresista por PP, Heriberto Benitez, sostuvo que cuando el partido político dejó de existir, “entonces todo caduca”.

“Si ya no existe el partido ¿de dónde va a sacar fondos para asumir? Ya será el Jurado Nacional de Elecciones verá si anula esa ejecución”, sostuvo.

Indicó que técnicamente el partido ya no existe y por tanto ningún ex dirigente -incluido el ex presidente Alejandro Toledo- puede asumir dicha deuda.

La Onpe viene revisando los reportes de aportaciones partidarias de la última campaña electoral del 2016, a fin de determinar si otros partidos han excedido ca cantidad de aportes dispuestos por Ley.