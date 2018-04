El equipo especial de la fiscalía del Caso Lava Jato concluyó el allanamiento a la casa de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, tras cinco horas y media. La ex autoridad capitalina es investigada por el financiamiento que hicieron las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a la campaña del No, que evitó su revocación del cargo en el 2013.

Al término de la diligencia, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro y su equipo se retiraron de la vivienda de Villarán de la Puente, en el distrito de Miraflores, sin prestar declaraciones.

Iván Paredes, abogado de la ex alcaldesa, informó que Castro incautó dos computadoras e indicó que la familia Villarán dio las facilidades para que ingrese a otros dos departamentos.

Explicó que en el mismo edificio viven dos hermanos de la ex autoridad.

“La diligencia estaba ordenada para el [departamento] 901, para la casa de Susana Villarán, pero como esta es una vivienda multifamiliar, tanto Álvaro como Rosa, hermanos de mi clienta, han autorizado que ingresen a sus casas y registren lo que quieran”, manifestó.

Paredes señaló que Villarán de la Puente no tenía documentos relacionados con su gestión en la Municipalidad de Lima en su vivienda. Añadió que estos archivos están en la Municipalidad de Lima.

“Desde mi punto de vista no han encontrado mayor documentación o elementos de prueba que vinculen a Susana Villarán [con presuntos sobornos de Odebrecht y OAS]. Ella está tranquila, ella misma ha permitido esto [el allanamiento], no ha habido obstrucción a la diligencia, ella sostiene su inocencia”, remarcó.

Por medio de su cuenta de Facebook, la ex alcaldesa de Lima se pronunció sobre el allanamiento que ejecuta el Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato en su vivienda de Miraflores.

“Desde mi trabajo en el sur de Lima les digo: nada temo, no encontrarán nada porque no tengo cuentas en paraísos fiscales, ni propiedades compradas con dinero sucio, tampoco desbalance patrimonial”, manifestó a través de un post en Facebook, precisando que se trata de un inmueble en el que es acogida por su hermana.

Susana Villarán ha sido impedida de salir del país en noviembre pasado, al igual que su ex gerente municipal José Miguel Castro, que trabajó durante su gestión como gerente municipal.

La casa de Castro también fue allanada por la fiscalía. La diligencia duró poco más de cinco horas.

La fiscalía abrió una investigación preliminar contra Villarán y Castro por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar la campaña que encabezó para evitar su revocación del cargo en el 2013.