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Álvaro Vargas Llosa asumirá como embajador de Estados Unidos en los próximos días.
Álvaro Vargas Llosa asumirá como embajador de Estados Unidos en los próximos días.
Por Thalía Cadenas

El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó este miércoles 14 de octubre el nombramiento del escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en Estados Unidos.

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