El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó este miércoles 14 de octubre el nombramiento del escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en Estados Unidos.

La resolución suprema que formaliza su nombramiento lleva las firmas de la presidenta de la República y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

El documento extiende las respectivas cartas credenciales y los plenos poderes para el desempeño de sus funciones diplomáticas en Washington D. C.

El dispositivo legal precisa que la fecha en que Vargas Llosa asumirá funciones será establecida posteriormente mediante una resolución ministerial.

En septiembre, la jefa de Estado confirmó que su gobierno había propuesto a Vargas Llosa para el cargo y que este había aceptado. En ese momento, señaló que estaban a la espera de que se concretaran algunas formalidades.

Este miércoles 14, tras oficializarse su nombramiento, Vargas Llosa agradeció a Fujimori por la designación. “Mi profundo agradecimiento a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, por mi nombramiento oficial como embajador del Perú en EE.UU., cargo que han ocupado algunos de los compatriotas más admirables. Asumo el compromiso de servir al país con entrega, sindéresis y honor”, escribió en X.

Mi profundo agradecimiento a la Presidenta de la República @KeikoFujimori por mi nombramiento oficial como Embajador del Perú en EE.UU., cargo que han ocupado algunos de los compatriotas más admirables. Asumo el compromiso de servir al país con entrega, sindéresis y honor.🇵🇪 — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) October 14, 2026

Por su parte, la mandataria le deseó éxitos en su nueva responsabilidad. “Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones”, publicó en X.

Dos días antes de su nombramiento, Vargas Llosa sostuvo una reunión de casi una hora y media con la presidenta y el canciller Carlos Espá en Palacio de Gobierno.

¿Cuáles serán las prioridades de su agenda?

En diálogo con El Comercio, Vargas Llosa señaló que su gestión buscará aprovechar la coyuntura actual con Estados Unidos para dar un nuevo impulso a la relación bilateral, con énfasis en la seguridad ciudadana, la eliminación de aranceles y el incremento de las inversiones estadounidenses.

El flamante embajador indicó que sus objetivos son diversos y que los trabajará en simultáneo.

“El Perú no solo cuenta con una misión diplomática importante en Washington, sino que también tiene 17 consulados. Aunque la misión de un consulado es, evidentemente, atender servicios consulares, a mí me gustaría mucho que, por lo menos, algunos de esos consulados que están en lugares estratégicos, donde hay un potencial importante para atraer capitales, inversiones y fortalecer relaciones comerciales, puedan, además de realizar esas tareas consulares importantes, contribuir a esos objetivos”, subrayó.

Destacó que Washington tiene un interés importante en el Perú y en la región, lo que representa una oportunidad para fortalecer la cooperación frente a la criminalidad y las mafias transnacionales.

“Tratar de aprovechar esta extraordinaria circunstancia que ha surgido para darle a la relación entre el Perú y los Estados Unidos un nuevo impulso”, sostuvo.

En ese contexto, resaltó la iniciativa del Escudo de las Américas, que permitiría aprovechar la tecnología y el respaldo estadounidense, así como la colaboración de países de la región afectados por la criminalidad transnacional.

Además, Vargas Llosa subrayó que “el Perú no va a ceder su soberanía”.

Enfatizó que esta cooperación puede contribuir a fortalecer al país “sin ceder una pulgada de soberanía”.

Bajo su mirada, “no hay que tenerle temor, sino verlo como una gran oportunidad”. Se menciona la posibilidad de transferencia de inteligencia, pero también se menciona la posibilidad de transferencia tecnológica.

En materia económica, Vargas Llosa indicó que una de sus prioridades será avanzar en la eliminación de los aranceles que afectan a las exportaciones peruanas.

“Es muy importante para las exportaciones peruanas que podamos lograr de mutuo acuerdo con los Estados Unidos avanzar en la eliminación de esos aranceles”, manifestó, aunque remarcó que el tema deberá manejarse “con mucha discreción, diplomacia”.

“La buena noticia es que nuestro ministro de Comercio Exterior y Turismo ya está en contacto desde hace buen rato con su contraparte en los Estados Unidos. Entiendo que hay una buena relación que ha ido creciendo y, seguramente, esa relación con la colaboración, por supuesto, de otros ministerios, como Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, evidentemente, el propio trabajo que puede hacer nuestra embajada allá, irán poco a poco acercándose a ese objetivo”, destacó.

En esa misma línea, insistió en la importancia de avanzar en las negociaciones arancelarias: “Es muy importante para las exportaciones peruanas que que podamos lograr, de mutuo acuerdo con los Estados Unidos, avanzar en la eliminación de esos de esos aranceles, pero con diplomacia e hilando fino”.

Sobre sus primeras coordinaciones con el Ejecutivo, reveló que conversó con la presidenta Fujimori de la coyuntura especial que atraviesa el Perú y de sus expectativas respecto de la relación bilateral.

“La presidenta es muy consciente de la circunstancia excepcional que ha surgido”, expresó.

Según explicó, la mandataria le comentó aspectos de su conversación con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante el encuentro también abordaron el Escudo de las Américas, las inversiones, la seguridad y la política exterior.

Opinión

El exministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela explicó que la seguridad hemisférica, la cooperación en inteligencia y el equipamiento de las Fuerzas Armadas, empezando por los aviones F-16 comprados para la Fuerza Aérea, figuran entre los principales temas de la agenda bilateral entre el Perú y Estados Unidos.

De Zela resaltó que la labor del embajador peruano en Washington comprende también la coordinación de visitas oficiales, el contacto con autoridades estadounidenses y la promoción de inversiones y vínculos comerciales.

Además, sostuvo que la relación entre ambos países es compleja porque “abarca muchos ámbitos” y se desarrolla en distintos niveles.

El excanciller reiteró que una de las principales prioridades es la seguridad, particularmente frente a las amenazas del crimen organizado transnacional.

Subrayó, además, la cooperación que se busca impulsar es a través del Escudo de las Américas.

Con respecto a ello, destacó la importancia del apoyo que brindan instituciones estadounidenses, como el FBI, para desarrollar labores de inteligencia y prevención.

“Hay que buscar tener una cooperación lo más cercana posible a través de este mecanismo que han creado, el del Escudo de las Américas”, indicó.

De Zela indicó también que la Cancillería entrega a cada embajador un pliego de instrucciones que establece los principales aspectos de la relación bilateral y los objetivos que deberá alcanzar durante su gestión. A ello se suman las orientaciones específicas que pueda impartir la jefa de Estado.

En el caso de Washington, agregó, el seguimiento es especialmente frecuente debido a la importancia de la relación bilateral. “La evaluación de la tarea es prácticamente cotidiana. Es algo que se viene haciendo todos los días porque es una relación muy dinámica”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que el vínculo con Estados Unidos constituye una prioridad para la Cancillería peruana.