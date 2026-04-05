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Resumen

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El escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa cree que la disputa será entre dos agrupaciones de derecha. Considera que el antifujimorismo ha disminuido. Sin embargo, cree que hay un alto riesgo para el país si se produce un balotaje entre la lideresa de Fuerza Popular y el exministro castillista Roberto Sánchez.

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