Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor peruano Mario Vargas Llosa, negó que haya algo ilícito en el hecho de que el presidente de la Republica, Francisco Sagasti, se haya comunicado con su padre tal y como se reveló este jueves en la noche.

En esa línea, consideró que la posibilidad de que el mandatario pueda ser censurado o vacado del cargo por este hecho sería promover la zozobra y la inestabilidad en una situación delicada como la actual, en la cual las autoridades electorales están terminando de evaluar actas impugnadas y observadas durante la segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“[¿No hubo nada inconstitucional ni ilegal en esa conversación?] No soy experto en derecho constitucional. Simplemente digo que es una conversación cuyo contenido no voy a revelar pero no veo nada en esa conversación que sea delictuoso ni írrito a lo que son las normas democráticas”, señaló Álvaro Vargas Llosa esta mañana en RPP.

Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa, comentó sobre el diálogo que tuvo este último con Francisco Sagasti. (RPP)

Este jueves en la noche, Francisco Sagasti confirmó que se comunicó con Mario Vargas Llosa en un intento para llamar a la “serenidad y calma” a través de personas cercanas a ambos candidatos presidenciales.

“La tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. Mi pedido fue el mismo para ambos: bajar la tensión y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Álvaro Vargas Llosa consideró que una comunicación como la que se dio entre el mandatario y su padre el miércoles de esta semana se puede prestar para especulaciones, por lo que insistió que las autoridades del Gobierno deben ser cuidadosas en su proceder.

“Lo que sí veo en este clima es que ese tipo de conversaciones se prestan a todo tipo de suspicacias. Por eso creo que haría bien el presidente, la primera ministra y ministros de Estado en actuar con extremo cuidado precisamente para que no se den actuaciones que den pie a estas especulaciones”, consideró.

El hijo del Nobel peruano cuestionó que haya trascendidos a favor de una posible vacancia en contra de Sagasti por la conversación en cuestión.

“Creo que no conduce a nada bueno echar leña a la hoguera. En estos momentos lo último que necesita el Perú es aumentar la tensión ya existente y tratar de crear un vacío de poder a través de la vacancia de un presidente que está de salida no tiene ningún sentido”, concluyó.

Contenido de la conversación

Álvaro Vargas Llosa no reveló el contenido de la conversación que hubo entre su padre y Francisco Sagasti, pero sí detalló que el escritor peruano, luego de ese diálogo, le pidió que le trasmita dos mensajes a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Sería una infidencia que mi padre o yo en su nombre revelara el contenido de esa conversación porque fue estrictamente privada. Lo que puedo decir es que, una vez producida, concluida, mi padre se puso en contacto conmigo, me la relató y me pidió dos cosas”, comentó.

“Me pidió primero que me pusiera en contacto con Keiko Fujimori para reiterarle en términos inequívocos su respaldo a lo que está haciendo [...] Me pidió que lo trasmitiera en esos término y luego me pidió, como no tiene redes sociales, que hiciera una breve declaración en su nombre reiterando que, a su juicio, este proceso electora no está concluida y que será el JNE que tendrá que determinar al ganador de este proceso y que es muy importante que lo que está en marcha tenga lugar sin ningún tipo de interferencia política”, añadió.

