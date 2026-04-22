Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Presidente Balcázar tomó juramento a Amadeo Flores como nuevo ministro de Defensa.
Presidente Balcázar tomó juramento a Amadeo Flores como nuevo ministro de Defensa.
Por

El presidente de la República, José María Balcázar nombró a Amadeo Flores Carcagno como nuevo ministros de Defensa en reemplazo de Carlos Díaz Dañino, quien renunció este miércoles al cargo tras la crisis desatada a propósito de la compra de los aviones F-16.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: