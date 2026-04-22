El presidente de la República, José María Balcázar nombró a Amadeo Flores Carcagno como nuevo ministros de Defensa en reemplazo de Carlos Díaz Dañino, quien renunció este miércoles al cargo tras la crisis desatada a propósito de la compra de los aviones F-16.

Al promediar las 5:45 p.m. el nuevo titular de la cartera de Defensa juró al cargo en la ceremonia habitual de juramentación en Palacio de Gobierno a la que asistieron todos los ministros de Estado.

De esa manera, Flores Carcagno asume luego de que en la mañana tanto los exministros de Defensa, Carlos Díaz, como de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, renunciaran al cargo, ante la decisión del presidente Balcázar de parar la compra.

Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro indicó que las arduas negociaciones ya habían concluido con el el compromiso y la firma de la transferencia.

Posteriormente, el diplomático confirmó en Canal N que el Ministerio de Economía y Finanzas ya había procedido esta tarde con el primer desembolso por el monto establecido de 462 millones de dólares.

¿Quién es Amadeo Flores?

Amadeo Javier Flores Carcagno es magister en Desarrollo y Defensa Nacional, candidato a doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica y cuenta con especializaciones en Derecho Constitucional, Internacional y Gestión Pública.

Ha ocupado el cargo de jefe del Despacho Ministerial del Ministerio de Defensa, y fue asesor del segundo despacho del Ministerio de Defensa.