Un reportaje difundido por el programa dominical Panorama presentó la declaración de Ana Diburcio Yufra, quien aseguró que trabajó en el despacho congresal del actual presidente de la República, José Jerí Oré, sin contrato ni registro en planilla.

Según el informe, Diburcio ingresó en 24 oportunidades al Congreso en un periodo de tres meses, figurando como visitante del despacho. Ella explicó que su presencia respondía a labores de apoyo directo.

“Nunca tuve un contrato directo, nunca trabajé para el Estado, nunca figuré en planilla. Fue un trabajo personal directo con él, con su equipo en su despacho”, declaró.

Sobre la forma de pago, afirmó que no recibió recursos públicos. “Yo nunca tuve un pago directo de planilla, era de su mismo sueldo de él, supongo yo. Esa plata fue siempre al contado”, sostuvo.

Ante la consulta sobre la periodicidad, precisó: “El pago era mensual, no era diario, semanal, no era que acababa el día y me daba un pago, era mensual, era directo”. Además, insistió: “Nunca él cogió dinero del Estado, siempre fue con su sueldo de él. En efectivo, exacto, al contado”.

En cuanto a sus funciones, indicó que se encargaba de coordinar reuniones y citas. “Era programar citas, programar reuniones con los ministros, con tal persona, con personas importantes que visitaban frecuentemente el despacho”, señaló.

También justificó que en dos fechas figure sin registro de salida: “Yo acompañé a Jerí a un evento en San Isidro (…) cuando salgo del despacho del Congreso me dirijo a San Isidro sola (…) de San Isidro tomé mi taxi para mi casa”.

Diburcio sostuvo que su vínculo fue amical y laboral. “Yo no lo vi a Jerí como algo más”, afirmó. Asimismo, defendió su posición personal frente a las críticas: “Yo salgo a defender mi persona, mi dignidad”.