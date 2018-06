AMPE critica nepotismo electoral en próximos comicios

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Óscar Benavides, lamentó que algunos alcaldes permitan que sus familiares directos sean candidatos al no poder postular para la reelección en los próximos comicios del 7 de octubre.

“En varios distritos están postulando con esa modalidad, pero yo no la comparto, no me parece ético. Incluso a mí, como alcalde de Ate, me han dicho que ponga a mi hijo, pero eso no lo haría de ninguna manera”, sostuvo Benavides en diálogo con la agencia Andina.

Como se recuerda, hace dos semanas se formalizó la candidatura a Lima de Luis Castañeda Pardo, hijo del actual alcalde de la capital, Luis Castañeda Lossio. Esta situación se repite en varios distritos, donde postulan cónyuges, hijos y hermanos de los actuales burgomaestres.

Por otro lado, Benavides volvió a criticar la ley que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales, debido a que “las autoridades que hicieron un buen trabajo merecen la oportunidad de seguir trabajado en favor de su población”.

“Con esta ley pierde la ciudad y pierde el Estado porque los alcaldes nuevos que lleguen van a tener que empezar de cero […]. La ley debió permitir una reelección adicional. Es un plus que deben tener los buenos alcaldes”, declaró el también burgomaestre de Ate.

Explicó que los alcaldes que, a pesar de esta norma, se presentarán a la reelección, lo hacen al amparándose en su propia interpretación de la ley, por lo que exigió a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie al respecto.

“Ellos lo han interpretado así y ya muchos están haciendo su campaña porque van a presentase. Esta ley no debería aplicarse retroactivamente, sino a partir de las elecciones del año 2022”, manifestó.