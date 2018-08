Amplían denuncia constitucional contra congresista Héctor Becerril

La bancada del Frente Amplio presentó una ampliación de la denuncia constitucional que presentó contra el legislador Héctor Becerril (Fuerza Popular) por el señalamiento de ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sobre que el parlamentario le habría pedido a Baltazar Morales que vote a favor de la candidatura de Julio Gutiérrez Pebe en el 2017.

En esta ampliación, el Frente Amplio manifiesta que Héctor Becerril había dicho que no conocía al suspendido juez supremo César Hinostroza, “sino solo protocolarmente”, pero que nuevos audios, adjuntados en la documentación presentada, verificarán lo contrario e incluso demostrarían que existe una relación cercana.

“Estos dos funcionarios no solo mantenían una relación de cercanía, sino que ambos tendrían asuntos en los que se encontraba comprometida la decisión del magistrado supremo y requería este último dar cuenta a Becerril, tal es así que el juez manifiesta en este diálogo que ya resolvió el asunto de interés del congresista y que comunicaría los detalles por mensajes”, dijo.

Documento presentado por el Frente Amplio.

“Cabe precisar que días después de la comunicación detallada en el párrafo precedente, la lideresa de Fuerza Popular presentó a la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que presidía precisamente el juez Hinostroza, un recurso de casación, el mismo que fue concedido posteriormente”, aseguró el Frente Amplio.

Documento presentado por el Frente Amplio.

Por todo esto, la bancada pide que, a partir del conocimiento de estos hechos, la documentación expuesta sea trasladada al congresista César Vásquez (Alianza para el Progreso), quien es el encargado de realizar la investigación y la elaboración del informe para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Una vez que la subcomisión debata el informe de César Vásquez, se trasladaría un informe final a la Comisión Permanente y, finalmente, al pleno del Congreso donde se definirá si hay sanción o si se archiva la denuncia contra Héctor Becerril.

Becerril ha negado haber dialogado con el suspendido juez supremo César Hinostroza sobre algún tema concerniente a su partido, aunque no ha precisado sobre qué asuntos conversaron. "No he interferido con la justicia ni he intercedido por algo ni por nadie ante un juez", ha dicho en su defensa.