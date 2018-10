La asesora de Keiko Fujimori, Ana Herz, aseguró ante el juez Richard Concepción Carhuancho que cumplirá con colaborar con la justicia en el marco de la investigación por presunto lavado de activos en la que está inmersa. En ese sentido, pidió seguir en libertad el proceso.

“Solo pido un debido proceso sin interferencias políticas ni mediáticas, solo de acuerdo a ley porque solo la ley y la justicia son las que perduran en el tiempo. He tenido acuerdos y errores en mi trabajo, pero jamás he cometido delitos”, manifestó Herz.

Durante su intervención en la audiencia en la que se pide prisión preventiva por 36 meses para ella, Keiko Fujimori y otras nueve personas, Herz dijo que tiene 68 años, sufre de hipertensión arterial y que vive “de una manera austera, pero cómoda”.

“Tal como lo ha demostrado mi defensa, no existe razón alguna para que a los 68 años míos se me envíe a prisión. No me voy a fugar, no voy a obstruir la justicia porque no tengo nada que ocultar ni temer”, aseveró también.

Según dijo, como secretaria general de Organización de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) tuvo como función en la campaña presidencial de aquel año coordinar con secretarios provinciales y de base los encuentros de la población con Keiko Fujimori, a quien acompañaba en esos viajes.

Manifestó además que Keiko Fujimori trabajaba “con personas amigas y de confianza”, pero apuntó que el cargo que ostentó responde a una elección en un congreso nacional con representantes del partido de las distintas provincias.

Precisamente, sobre la lideresa de Fuerza Popular, recordó haberla conocido en el Instituto de Salud del Niño durante su labor como voluntaria en la década de los 90. “Ahí conocí a Keiko Fujimori, aprendí a admirarla, a ser su amiga, a quererla como la hija que no tengo. Ella es una mujer valiente, honrada, honesta, pero sobre todo es un excelente ser humano”, expresó entre lágrimas.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, lamentó afrontar un pedido de prisión preventiva solo por los dichos de un testigo protegido “que miente”.

De esta forma prosiguió por sexto día la audiencia en la que se analiza el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otras diez personas. Tras aproximadamente dos horas y media, el juez suspendió la audiencia y anunció que continuará este miércoles desde las 9 a.m.