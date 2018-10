Ana Herz contribuyó para ocultar dinero de Odebrecht, según fiscal

El fiscal José Domingo Pérez aseveró que si bien Ana Herz, asesora de Keiko Fujimori, era secretaria nacional de Organización de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), “su poder de decisión era mayor que el de cualquier otro miembro de la dirección de este partido”.

En base a la declaración de un testigo protegido este mes, Pérez mostró una diapositiva en la que se señalaba el “alto grado de probabilidad de que [Herz] ha participado de forma activa dentro de la organización brindado asesoría y asistencia a sus integrantes para realizar actos de conversión, transferencias y ocultamiento y tenencia para desaparecer todo rastro de ilicitud del dinero ascendente a la suma de US$1’000.000 provenientes de fondos ilícitos producto de actos de corrupción”.

Según precisó el fiscal, ese monto provendría de la empresa Odebrecht y Ana Herz habría contribuido “para los actos de ocultamiento” en calidad de secretaria de Organización del partido, pero como persona visible en el asesoramiento a Keiko Fujimori.

El testigo protegido, apuntó también el fiscal, manifestó que los asesores Pier Figari y Ana Herz indicaron al congresista Rolando Reátegui que había fondos de dinero de empresarios que no querían aparecer en la lista de aportantes de Fuerza 2011, porque no quisieran tener problemas posteriores en caso ganara las elecciones y no pudieran contratar con el Estado.

De otro lado, el fiscal aseveró que “no va a permitir que se obstruya la investigación”.



Ello a raíz de haber tomado conocimiento de la presentación de un escrito en el cual el abogado de Erick Matto Monge, quien reclutó a presuntos aportantes falsos para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, renunciaba a seguir participando en dicha defensa legal.