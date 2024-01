Congresistas de diversas bancadas cuestionaron a la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, quien fue denunciada por presuntamente haber incitado a un dirigente del gremio de microempresarios a realizar una protesta contra el Ministerio del Interior (Mininter).

En diálogo con El Comercio, parlamentarios de Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Somos Perú y No agrupados calificaron este hecho como una deslealtad de la ministra hacia el Poder Ejecutivo y sus colegas del Gabinete. Algunos, incluso señalaron que la titular del sector Producción debe dar un paso al costado o ser retirada del cargo.

No obstante, ninguna agrupación ha evaluado promover una moción de interpelación.

El último domingo, “Punto Final” difundió un audio en el que se escucharía a la ministra recomendar al empresario textil Renee Cobeña - presidente del Frente de Defensa de la Micro y Pequeña Empresa- realizar un plantón contra el Mininter para exigir la salida de una funcionaria de esa cartera.

La mañana del lunes, la ministra admitió la conversación, pero rechazó haber incitado la protesta. Indicó que la idea de realizar una manifestación fue del empresario.

La legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular) señaló que la actitud de Choquehuanca “sería poco leal” con sus compañeros del Gabinete. Asimismo, indicó que en el equipo ministerial debe primar el trabajo coordinado entre las distintas carteras.

“Si este audio es verdadero y ella lo ha reconocido, sería poco leal entre compañeros de trabajo porque todos conforman un Gabinete [...] Creo que siempre deben trabajar de manera coordinada y no exacerbando cualquier ánimo que pudiera existir porque siempre hay reclamos ciudadanos. Siempre debe haber un trabajo coordinado”, dijo a El Comercio.

En diálogo con este Diario, el legislador Héctor Valer (Somos Perú) pidió la salida de la ministra y opinó que su conducta fue “reprochable”. Asimismo, calificó el hecho de acto de “deslealtad y traición”.

“Debería renunciar y, si no tiene ese espíritu de renuncia después de tremenda conducta reprochable, la presidenta debe pedirle al premier su inmediata destitución del cargo. Si no fuera así, nosotros los congresistas nos pronunciaremos, ya sea en la Comisión Permanente como en la sesión ordinaria, que se avecina. Se trata de un acto de deslealtad y traición hacia el gabinete”, remarcó.

Por su parte, el congresista Carlos Anderson (no agrupado) indicó que “definitivamente” Choquehuanca debe renunciar porque “no podemos tener ministros que no tienen la valentía de enfrentar directamente a sus pares en lugar de ir manipulando a terceros”.

Para Anderson, lo que se escucha en el audio se trataría un acto de deslealtad.

Una postura similar tuvieron los congresistas Edgar Tello (Bloque Magisterial) y Luis Aragón (Acción Popular).

“Ella es parte de este gabinete. La ministra debe dar una explicación no se pueden sabotear entre integrantes del mismo gabinete. Es poco leal”, expresó Tello.

A su turno, Aragón señaló que pese a la gravedad del caso, no sería prudente que la ministra de la Producción dé un paso al costado. “Tendría que haber un tema mayor, que amerite que renuncie [...] No es bueno lo que pasó, tiene que haber una lealtad entre los ministros y su cuerpo orgánico”, aseveró.

De otro lado, Margot Palacios, vocera de Perú libre, indicó que su despacho ha solicitado información sobre las compras de Produce. “Una vez que respondan tomaré otras acciones de fiscalización según la información que envíe el mencionado ministerio”, añadió.

Asimismo, opinó “que todo el Gabinete está descalificado para dirigir el Estado, inclusive [la presidenta] Dina Boluarte”.

Finalmente, los congresistas Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Jorge Montoya (Renovación Popular) señalaron que se trata de problemas que deben solucionarse dentro del Gabinete.

“Lo que ha sucedido es un pleito entre ministro le corresponde al primer ministro solucionarlo”, dijo Montoya.

Bellido expresó que hay “mucho por esclarecer en este caso”, pero que no corresponde al Congreso intervenir. “¿El Legislativo qué tiene que ver en las broncas que hay en el Ejecutivo?”, dijo.