Ana María Choquehuanca: "Aquí no hay ganadores ni perdedores"

La ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, se pronunció hoy sobre la decisión del Congreso de anoche de no aceptar el pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). "Aquí no hay ganadores ni perdedores", sentenció.

"Para nosotros esto es un reto para seguir trabajando mejor, para enmendar algunas cosas que, de pronto, no han ido caminando muy bien o no han tenido la celeridad que hubiéramos querido, el tema de la reconstrucción es uno de ellos", declaró la también congresista de Peruanos por el Kambio.

La titular del Ministerio de la Mujer habló de la necesidad de una reconciliación entre las diversas fuerzas políticas. "La reconciliación significa un trabajo conjunto, creo que las voces altisonantes que ha habido en estos días en el debate político ya deben bajar de tono", expresó.

Ana María Choquehuanca también se refirió al tema del posible indulto del sentenciado ex mandatario Alberto Fujimori que ha vuelto al tapete luego de que ayer se difundiera un presunto informe de una junta médica penitenciaria que recomendaba esa gracia presidencial.

"Ya lo dijo ayer la premier Aráoz, nosotros no negociamos indultos, no hemos negociamos nada. Como bancada nunca hemos tenido conocimiento de eso porque no ha existido, la ya lo aclarado la premier y el Ministerio de Justicia ha saco un comunicado", indicó.

Agregó que todas las personas tienen el derecho de solicitar un indulto y que si el ex mandatario lo hace será evaluado en su momento.

"No nos adelantemos, yo no puedo garantizar nada que no ha sido presentado o que no esté allí, yo no soy el presidente. La premier, que es la que conduce el Gabinete, ya ha hecho la aclaración", dijo luego de presidir una actividad navideña en un albergue del Inabif .