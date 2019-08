"Me he sentido muy maltratada en la bancada de PpK desde el comienzo"

La congresista Ana María Choquehuanca (no agrupada)

señaló este viernes que su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) se dio por "actos discriminatorios" y dijo sentirse "muy dolida" con la decisión que oficializó el último jueves.

"En mi caso es una reacción emocional. No, no [me arrepiento]. La discriminación, o cuando uno se siente maltratado por un acto discriminatorio, y en mi condición, sobre todo que he sido ministra de la Mujer, no. Hay cosas que no se pueden pasar y yo las he seguido pasando porque simplemente tengo un compromiso", señaló a Latina.

Según dijo, en la bancada de Peruanos por el Kambio "habían cosas que se estaban desbordando" y agregó que era una situación que se volvió "insostenible".

Remarcó, además, que envió dos cartas al nuevo vocero de la bancada, Clemente Flores, para analizar el asunto, pero no obtuvo respuesta.

"En la segunda carta yo detallaba exactamente lo que estaba pasando, era de su amplio conocimiento y le pedía por favor que este tema se tratara y lo viéramos [...] En la reunión que tuvimos el día anterior ni siquiera lo trató, ni siquiera lo aludió ni lo mencionó", narró.

Manifestó que la situación se venía dando desde el inicio del período parlamentario en el 2016 y rechazó haber "articulado" su renuncia con la de la vicepresidenta Mercedes Araoz y el congresista Carlos Bruce, como consideró el primer ministro Salvador del Solar.

"Hay actitudes y hay acciones que no están bien, que son incorrectas. Para unas personas son normales, para mí no. Son actos discriminatorios, yo me he sentido muy maltratada en la bancada desde el comienzo, no desde ayer, desde julio del 2016", expresó.



Ana María Choquehuanca insistió en que su decisión guarda relación con "situaciones internas" en el grupo oficialista y negó que vaya a tener algún "distanciamiento con el Gobierno", porque "los asuntos de la bancada siempre se han manejado a un lado".

"Yo no he tenido ninguna confrontación con el presidente, con nadie del Gobierno, no me siento mal por algo que me hayan hecho, que no se hayan reunido. Inclusive la falta de reuniones que ha habido [...] a veces también es falta del mismo vocero que está de turno en la bancada", dijo.

Además, aseguró que no se incorporará a otra bancada por el compromiso que mantiene con las personas que la eligieron e indicó que seguirá "luchando" sobre la línea del Gobierno.

Ana María Choquehuanca ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del 27 de julio del 2017 al 2 de abril del 2018.