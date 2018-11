Análisis: el calendario legal de Keiko Fujimori

La defensa de Keiko Fujimori anunció que apelará la resolución que ordenó tres años de prisión preventiva para su patrocinada. Antes, deben resolverse dos recursos que podrían demorar de dos a tres semanas. Con la lideresa de Fuerza Popular en el penal anexo de mujeres en Chorrillos, tres abogados discrepan sobre los argumentos y la posibilidad de que logre la libertad, como la pareja Humala-Heredia tras casi un año en prisión.

1. Recursos por resolver.

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, presentó el pasado viernes sus alegatos ante la Sala Penal Nacional para recusar a los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, quienes anularon la detención preliminar a Keiko Fujimori. Si esta recusación no es aceptada, esta sala deberá resolver la apelación sobre la prisión preventiva. “La sala [presidida por Octavio] Sahuanay ya puso un límite en la detención preliminar, por lo que esto podría ser un punto a favor de la defensa de Keiko Fujimori. En la apelación se definirá si sigue en prisión o si se emplea una medida menos gravosa como el arresto domiciliario”, advirtió el constitucionalista Aníbal Quiroga.

Una vez que se conozca la decisión sobre la sala presidida por Sahuanay –si sigue viendo el caso o si se deriva a otra–, recién se resolverá la recusación interpuesta por la defensa de Keiko Fujimori para que el juez Richard Concepción Carhuancho no siga al frente de su caso. En este punto, los abogados penalistas Romy Chang y Enrique Ghersi coinciden en señalar que un posible apartamiento de Concepción Carhuancho no revertiría la resolución de prisión preventiva. “Lo que se ha resuelto se va a mantener y la única vía para revertirlo es la apelación. Si la recusación es conforme y Concepción Carhuancho no ve más el caso, la apelación se vería reforzada, pero nada más”, explicó Chang.

2. Los caminos de la apelación.

El abogado Enrique Ghersi explicó que existen dos opciones en la apelación de la prisión preventiva: la anulación –como en la detención preliminar– para suspender la medida y que el caso sea devuelto al juez para una nueva revisión (en la cual se podría volver a pedir prisión), o la revocación para que Fujimori quede definitivamente en libertad.

“La apelación va a ir a la misma sala que anuló la detención preliminar y esa sala ya tiene un criterio”, afirmó Ghersi e indicó que, a su parecer, la decisión de la prisión preventiva no tomó en cuenta los criterios establecidos por la sala cuando resolvió la apelación de la detención preliminar.

“La impresión ahora es que la prisión preventiva dictada por Concepción Carhuancho bien pudo ser para adelantarse a una recusación en su contra”, añadió el penalista.

3. Argumentos por considerar.

Los penalistas consultados tienen un análisis distinto sobre los argumentos a favor y en contra de la prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular. Para Romy Chang se han mostrado elementos más sólidos respecto al pedido de detención preliminar que refuerzan, además del peligro de fuga, el riesgo de obstaculización de la justicia. “Se han mostrado testigos que se sienten coaccionados, los chats de La Botica que demuestran una jerarquía en la estructura de la organización, los documentos del estudio de la defensa en la casa de Vicente Silva Checa donde se especificaba la estrategia legal para dilatar el proceso, y la manipulación de instituciones como el Congreso en el caso de blindaje a César Hinostroza”, relató la penalista.

Por el contrario, Enrique Ghersi consideró que la prisión preventiva será revocada pues, bajo su análisis, el juez Richard Concepción Carhuancho no corrigió los errores de la detención preliminar, sino que los acrecentó. “Lo que hizo el juez Concepción Carhuancho es adelantar opinión y dictar una prisión preventiva contra Keiko, cuando seis imputados aún no han ejercido su defensa legal. Es decir, rompió el principio de la unidad procesal”, alegó Ghersi.

Sin embargo, Chang sostuvo que este principio no aplica a este caso, tanto así que se retiró el pedido de prisión preventiva respecto a un investigado.

Pese a ello, Ghersi alegó que la sala que revisará la apelación tiene un temperamento distinto al del juez Concepción. “La sala tiene un criterio más garantista y el de Concepción Carhuancho es más inquisitivo”, dijo.

4. La ruta más larga.

Ghersi no cree que la defensa de Keiko Fujimori opte por la casación de recibir un fallo adverso, pues está claro que resultaría improcedente. El camino que tomaría sería el del hábeas corpus, que podría terminar en el Tribunal Constitucional, tal como sucedió en el caso del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

La penalista Chang explicó que este camino es largo debido a que el hábeas corpus primero debe presentarse ante un juez penal en primera instancia, y en caso de no tener éxito, puede ser apelado por la defensa en una segunda instancia, que sería la Sala Penal Superior.

Si esta, que hace las veces de una sala constitucional, rechaza el hábeas corpus, recién podría acudir al TC mediante un “recurso de agravio constitucional”, una especie de apelación.

5. Similitudes y diferencias.

“Si bien es el mismo delito, son casos diferentes. En el caso de Humala se alegó peligro de fuga y fue un tema que quedó flojo. En el caso de Keiko Fujimori se ha añadido el peligro de obstaculización, y Concepción Carhuancho se ha cuidado de no cometer los mismos errores, ha hecho una especie de ‘minijuicio’”, aseveró la abogada Romy Chang.

El constitucionalista Aníbal Quiroga reconoce que la obstrucción de la justicia es el argumento más sólido, pero alertó vacíos en los criterios de peligro de fuga y alteración de pruebas. “Lo que dice el TC es que una pena tan gravosa tiene que ser contrastada con otros medios más razonables. El juez ha pasado por el costadito la resolución del TC apoyándose en un voto singular”, alegó.

Desde que se dictó prisión preventiva contra Humala hasta que consiguió el fallo a su favor del TC, pasaron 291 días. Su apelación a la prisión preventiva –la cual fue rechazada- demoró 22 días.

* Glosario judicial

APELACIÓN

Procedimiento mediante el cual se solicita a un juez o tribunal superior que revise lo resuelto por una instancia inferior.

RECUSACIÓN

Mecanismo para apartar a un juez o una sala de un proceso.

CASACIÓN

Recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley.

HÁBEAS CORPUS

Procedimiento constitucional mediante el cual cualquier ciudadano puede acudir a un juez frente a una vulneración indebida de su libertad.