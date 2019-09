¿Cuál es el impacto político de las decisiones de la Comisión de Fiscalización?

Tras la decisión de la Comisión de Fiscalización de investigar los casos Conirsa, Chinchero, el mensaje presidencial del 28 de julio, así como a las empresas encuestadoras, este Diario conversó con los analistas Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú; Mabel Huertas del Grupo de Análisis Político 50+1; y el también periodista y columnista de El Comercio, Pedro Tenorio.

Mabel Huertas consideró que la investigación a las encuestadoras, por ejemplo, tiene "claramente una intención política, que busca distraer de otros asuntos más importantes", y refleja un desconocimiento de la mecánica del trabajo de estas empresas.

"Investigar un tema que no tiene que ver con contrataciones con el Estado me parece absurdo", dijo.

En su lectura, los congresistas demuestran así una resistencia a pensar que están desprestigiados, que es una constante en la historia del Parlamento pues "siempre han tenido una falta de representación".



Otra razón que expuso es que a los parlamentarios les molesta que el presidente tome decisiones en base a las encuestas, "pero finalmente qué líder no toma en cuenta las encuestas" para ello.

Por tanto señaló que esta investigación será un "despilfarro de esfuerzo, tiempo y dinero", y que bastaría que citen a algunas personas para que expliquen la metodología de estas empresas, que realizan una labor técnica y obedecen a un estándar mundial.

Sobre las investigaciones de los casos Conirsa y Chinchero, Mabel Huertas opinó que estas sí se justifican. "Cosas que estén vinculadas con el Estado y con el escándalo de Odebrecht, que impacta directamente y dejan al descubierto ciertas puertas giratorias, sí tiene que ser investigado, como Chinchero en la Fiscalía [...] en el país no debe haber vacas sagradas, ni el presidente de la República", expresó.

Agregó que la intención política es evidente porque el Congreso es un ente político, a diferencia del Ministerio Público, pero en todo caso es función del Congreso investigar. "Si no hay ningún problema esto va a abonar a favor del presidente", anotó.

Consultada si esto puede entorpecer el diálogo que ha iniciado el presidente Martín Vizcarra con el titular del Congreso Pedro Olaechea, señaló que si se toman los asuntos de gobierno como temas personales sí podría entorpecer. "Supongo que desde su posición el mandatario no lo tendrá que asumir así".

En todo caso comentó que lo único que se ha acordado en dicho encuentro es que el proyecto del presidente sea prioritario, pero no que vaya a ser aprobado.

Sobre el mensaje de 28 de julio señaló que también le parece una investigación válida porque estamos en un momento en el que se tiene que rescatar el respeto por las instituciones. Por tanto "si hay una sospecha de que esto no se hizo de manera consensuada con los ministros, de que no hubo debate, entonces de qué estamos hablando".

Agregó que si la congresista Janet Sanchez ha pedido que se investigue es porque "alguna información debe tener".

Martín Vizcarra dijo que el Congreso "se ha olvidado de su principal función, que es legislar". (Video: Canal N/Foto: Hugo Pérez)

"Respuesta política y confrontacional"

​ Jeffrey Radzinsky consideró que evidentemente hay una respuesta política y confrontacional, nuevamente del Legislativo al Ejecutivo, porque poner en cuestión si el mensaje de Vizcarra pasó por el Consejo de Ministros, cuando el primer ministro Salvador del Solar ya aclaró el tema, "es querer confrontar".

Sobre Chinchero dijo que obviamente es un tema que merece investigación, pero una a cargo de la fiscalía, que es lo que ya se viene haciendo.

En relación a las encuestadoras, se preguntó qué va a fiscalizar una comisión en relación a las encuestadoras, es decir, "qué alcance o qué efectos podría tener esa investigación", si no es poner en cuestión una serie de datos del debate público que ellos quieren confrontar, por un lado, y en paralelo "atacar al Ejecutivo".

En conclusión, aseveró que no es necesario ser muy agudo para darse cuenta de que estamos frente a una respuesta política para mantener la confrontación de parte de un poder que tiene un nivel de repudio y rechazo ciudadano muy grande.

"No tienen mucho más que perder en cuanto a aprobación, a legitimidad y lo que les queda es confrontar para demostrar fortaleza y eventualmente truncar algunas de las propuestas del Ejecutivo desde las más urgentes como el adelanto de elecciones, hasta otras de la agenda legislativa", aseveró.

"Es un error político del Congreso"

Pedro Tenorio comentó que, tal como lo ha manifestado el presidente Vizcarra desde la perspectiva del gobierno, el clima se enrarece con varias de estas investigaciones, pese al diálogo que se ha establecido con el titular del Congreso Pedro Olaechea. Por el contrario, coincidió con Radzinsky, en que se ve "un clima de confrontación".

Aseveró que si bien este Congreso tiene atribuciones para investigar, sí opinó que es "un error político", respecto a la mayoría de las investigaciones que ha planteado.

"Con esta actitud se intenta poner contra la pared al presidente Vizcarra, que según una encuesta publicada hoy es percibido como alguien que lucha contra la corrupción", indicó.

Por esto insistió que son esfuerzos errados, políticamente hablando, de un Congreso que debería tener una mejor estrategia para responder ante la ciudadanía "por qué no es conveniente el adelanto de elecciones".

Por el contrario, añadió, optan por una vía que es más de lo que se ha visto antes, es decir la confrontación. "Antes contra Pedro Pablo Kuczynski y ahora con Vizcarra".

Tenorio consideró que no le parece mal que se quiera investigar el caso Conirsa, a pesar de que ya está en manos de la Fiscalía, pero sí -advirtió- "es un error garrafal que quieran investigar a la Sunedu en la Comisión de Educación". Esto porque -dijo- "no hay denuncias en contra de esta entidad, más allá de no entregar sus planillas".

Sobre la investigación a las encuestadoras, señaló que no un tema de trascendencia nacional, y que, mas bien, se requiere una Comisión de Fiscalización que legisle sobre normas anticorrupción.

Pedro Tenorio concluyó que desde el Congreso se intenta dar "un golpe político a Vizcarra porque entre comillas sería el gran beneficiado con las encuestas". No obstante, consideró que esto "no le va a hacer un rasguño a político" al mandatario, quien desde su punto de vista "se desgasta solo".

Esto en alusión a un descenso de la popularidad del mandatario según una encuestadora porque, en su lectura, "no tiene una gestión con logros o con hitos importantes".