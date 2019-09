Analistas consideran que el gobierno podría buscar diálogo con Fuerza Popular

1. ¿Es positivo que Vizcarra se reúna con bancadas que lo apoyan?

Interesante, pero son bancadas que no reúnen el número suficiente de votos para inclinar la balanza para que se apruebe el proyecto de ley; los votos están del otro lado. Pensé que el presidente iba a tomar una decisión esta semana, pero entiendo que él ha aceptado que el reglamento del Congreso plantea 30 días para discutir una ley y que va a respetar ese plazo.



Luis Nunes, politólogo

Es positivo que los políticos conversen y discutan. Sí creo que [en este caso] el impacto es bajo porque ya están adelantadas las posiciones, no hay mucho que se pueda sacar. Ahora, el presidente prácticamente no tiene bancada y estas reuniones también tienen un efecto para mostrar que el presidente no está solo políticamente. Esa es un poco la intención del Ejecutivo.



Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides

2 ¿El presidente debería invitar a dialogar a Fuerza Popular?

Ya que el primer ministro Salvador del Solar cumplió una primera parte de conversaciones como intermediario, ahora le tocaría al presidente dar una oportunidad más para el diálogo a fin de llegar a un acuerdo. Creo en ese gesto, pero soy escéptico porque el presidente ha sido determinante en decir: “No voy a dar un paso atrás”, y del otro lado también han dado muestras de tener una posición cerrada.



Luis Nunes

El indicado para reunirse con Fuerza Popular sería el primer ministro Salvador del Solar, que mostró un buen manejo cuando le tocó ir a la Comisión de Constitución. El presidente se expone un poco en ese tipo de reuniones con posturas antagónicas, y más aun cuando ya se ha reunido con el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que si bien no es de Fuerza Popular, fue elegido con sus votos.



Jeffrey Radzinsky