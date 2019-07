Caso Salvador del Solar: analistas no ven irregularidad en llamada a Janet Sánchez

Tras la revelación que hizo la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, respecto a que el primer ministro, Salvador del Solar, la llamó para sugerirle "de manera incorrecta" en su momento la posibilidad de postergar el debate del caso del presidente del Congreso Daniel Salaverry en la Comisión de Ética, diversos congresistas han criticado al primer ministro.

Luz Salgado, Salvador Heresi y Karina Beteta han considerado, por ejemplo, que Del Solar incurrió en interferencia e intromisión política, infracción constitucional, y hasta tráfico de influencias y patrocinio ilegal, respectivamente.

Salvador del Solar ha confirmado que hizo la llamada, pero que "nunca" hizo una solicitud sobre la cuestión de fondo en el caso de Salaverry, sino que se refirió a la oportunidad de que se debata en Ética la situación del titular del Parlamento.

También ha dicho que le parece un tema de "oportunismo" que la congresista Sánchez, quien anunció su renuncia a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio, haya puesto en agenda el pedido que le hizo en aquella llamada.

Sobre el hecho en cuestión el ex oficial mayor del Congreso, José Elice, consideró que la llamada de Del Solar no es una interferencia política. "Es solo política, lo único en lo que no pueden interferir [los funcionarios públicos] es en cuestiones judiciales, eso sí es gravísimo, pero esto es un tema político", comentó.

Elice agregó que el primer ministro podría ser criticado o hasta lo pueden interpelar, pero eso no significa que haya cometido una falta, sino que es parte de "un juego político". Elice acotó que distinto sería el escenario si el primer ministro hubiera llamado a un juez.

-Infracción constitucional-

Durante la sesión del Pleno de hoy el excongresista oficialista y exministro de Justicia de este gobierno, Salvador Heresi, señaló que Del Solar incurrió en una infracción constitucional.

Consultado al respecto el ex presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, indicó que "de ninguna manera" la llamada telefónica podía ser calificada como tal.

"En absoluto. El primer ministro está en un gobierno que tiene una bancada, de la que forma parte Sánchez, y es razonable que existan coordinaciones para que -sin referirse al fondo- pueda haber una coordinación sobre la conveniencia o no de poner en agenda un tema [cuestión de confianza] que podría alterar la tranquilidad con la que se debía ver el asunto", explicó Urviola.

Añadió por tanto que le parecía "que no hay ninguna violación constitucional" y que era exagerado afirmar lo contrario.

José Antonio Tirado, magíster en Derecho Constitucional por la PUCP, coincidió con Urviola en que era exagerado considerar una interferencia del primer ministro y comentó que hay una tendencia en los últimos tiempos de penalizar todo en las relaciones políticas. "Uno tiende a pensar que todo esta regulado y que si uno se desvía de esa línea ha cometido un delito y está a punto de ir la cárcel", refirió.

Agregó que en la vida política es inevitable hacer coordinaciones, llamadas, pedidos, por ejemplo, para presentar un proyecto de ley, o para fijar una fecha para dar la confianza a un gabinete.

"Yo lo veo perfectamente normal en el sentido de ser algo propio de las relaciones entre el gobierno y el Parlamento, en el ámbito de las relaciones políticas que no están sujetas a parámetros absolutamente estrictos, no estamos hablando del reglamento de tránsito".

Mencionó que Salvador Del Solar no le ha ofrecido a Sánchez una asuma de dinero para que cambie el sentido del informe sobre Salaverry, o un viaje para eso, sino que la exhortó a evaluar una situación de oportunidad. "Se enmarca en un espacio razonable", anotó.

El penalista Vladimir Padilla también señaló a su turno que no consideraba que Del Solar hubiera incurrido en tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

En el primer caso, dijo que se requiere un ofrecimiento para salir airoso de un problema o un pedido en ese sentido, pero que en este caso estamos hablando de una autoridad que le habla a otra autoridad sobre la pertinencia de tratar un tema. Agregó que en esa línea los legisladores tampoco podrían requerir información a una entidad pública.

"No veo por el contenido de la conversación que haya nada irregular", indicó. En cuanto al patrocinio ilegal, Padilla mencionó que tampoco se configura porque a su juicio Del Solar "no estaba actuando como abogado de Salaverry".