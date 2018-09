Analizan recurso contra juez Richard Concepción Carhuancho

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Suprema analizará hoy la recusación planteada por la defensa legal del ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, contra el juez Richard Concepción Carhuancho.

El recurso plantea separar al mencionado magistrado del caso que se les sigue por los presuntos aportes irregulares efectuados por la constructora brasileña Odebrecht a las campañas del Partido Nacionalista de los años 2006 y 2011.

El Poder Judicial anunció que la audiencia se llevará a cabo desde las 8:30 a.m. en la Sala Penal Nacional, ubicada en el Cercado de Lima.

El 15 de agosto pasado se suspendió la audiencia en la que se iba a revisar este recurso, puesto que Ollanta Humala y Nadine Heredia habían presentado, días antes, una recusación contra Edita Condori, integrante de la Sala de Apelaciones Nacional, el mismo que fue aceptado en setiembre.

Resolución de la Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones Nacional.

La recusación contra Richard Concepción Carhuancho fue presentada en mayo.

Según César Nakazaki, abogado del ex presidente y la ex primera dama, la solicitud planteada contra el juez se fundamenta en que no ha sido imparcial respecto al caso de sus patrocinados.

Cabe mencionar que el Tribunal Constitucional (TC) decidió acoger en abril el hábeas corpus presentado por Ollanta Humala y Nadine Heredia contra la prisión preventiva por 18 meses que venían cumpliendo.

La medida había sido dictada por Richard Concepción Carhuancho.