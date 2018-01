Andorra ha respondido 80% de solicitudes de la Fiscalía

Alonso Peña Cabrera, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, destacó el trabajo coordinado que el Ministerio Público ha realizado a nivel internacional como parte de su trabajo por el Caso Odebrecht y destacó el caso de Andorra, país del cual aseguró que han recibido una respuesta positiva a pesar de la falta de acuerdos bilaterales.

"Con Andorra tenemos una buena cantidad de asistencias", aseguró el fiscal Peña Cabrera.

"Me puedo detener en destacar la gran comunicación, fluidez y coordinación que hemos establecido con el Principado de Andorra donde, del 100%, casi un 70% u 80% de las solicitudes de asistencias ha sido atendido positivamente", precisó.

Peña Cabrera indicó, a través del programa Sin Reserva, que esto se logró a través de la invocación de convenciones internacionales ante la ausencia de tratados bilaterales o de entendimiento a nivel de fiscalías de ambos países.

Cabe recordar que la información de Andorra permitió detectar depósitos cuentas abiertas por ex funcionarios del Perú que actualmente se encuentran bajo investigación por vínculos con Odebrecht como Miguel Atala Herrera (ex presidente de PetroPerú) y Gabriel Prado (ex funcionario de la Municipalidad de Lima).

Alonso Peña Cabrera también destacó el caso de Brasil, al cual el Ministerio Público ha enviado casi 40 pedidos de asistencia.

"Las mismas autoridades brasileñas [...] han señalado que, a raíz de estos casos emblemáticos, el Perú a nivel de Latinoamérica es el país que más asistencias ha cursado en estos últimos tiempos", manifestó.

