El politólogo argentino Andrés Malamud advirtió sobre la crisis de los partidos políticos en América Latina, un fenómeno que en los últimos años ha afectado tanto a las organizaciones tradicionales como a las nuevas. Según explicó, entre 2021 y 2025 se realizaron 20 elecciones presidenciales en la región, de las cuales 16 —es decir, el 80%— fueron ganadas por agrupaciones creadas una década o menos antes de alcanzar el poder. Sin embargo, existe un dilema: incluso estas organizaciones “nuevas” tienen también una vida corta.

Malamud fue uno de los expositores del foro “Últimas proyecciones electorales a cuatro días de la primera vuelta”, desarrollado este miércoles 8 de abril y organizado por El Comercio y América Multimedia. Se trata del segundo foro electoral realizado, que contó además con la participación de Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, y del politólogo peruano Carlos Meléndez.

“En América Latina, de 2021 a 2025, hubo 20 elecciones presidenciales. Una de ellas, la peruana de 2021. De esas 20 elecciones presidenciales, en 16, el 80%, ganaron partidos que no existían 10 años antes. Partidos creados una década o menos antes de ganar la oficina presidencial. Uno puede pensar: lo viejo no funciona”, expresó Malamud.

No obstante, continuó explicando que, en el siglo XXI, hubo 18 partidos creados en América Latina que llegaron a la presidencia. Es decir, organizaciones que no existían en 1999 y que se formaron después del 2000, alcanzando el máximo cargo del país. Sin embargo, más de la mitad ya desaparecieron.

“De esos dieciocho, once [partidos] ya desaparecieron. Dos siguen gobernando —México y El Salvador— y cinco están peleando para sobrevivir; pero están más cerca de los once que de los dos. Lo nuevo tampoco funciona”, manifestó.

Lima, 8 de abril del 2026. Foro electoral “Últimas proyecciones electorales a cuatro días de la primera vuelta”, organizado por El Comercio y América TV. El evento se realizó en la sede América Televisión, en Santa Beatriz (Cercado de Lima). (Foto: Hugo Pérez / GEC) / HUGO PEREZ

A su juicio, este fenómeno no responde a un giro ideológico hacia la izquierda o la derecha, sino a lo que definió como “un giro personalista”, en el que los partidos que ganan elecciones y llegan al poder “son partidos personales”.

“Son instrumentos, son vehículos fundados por un líder para obtener el poder. Y que desaparecen con ese líder, que habitualmente es efímero”, subrayó.

El dilema peruano

En el caso peruano, Andrés Malamud señaló que el país funciona a la vez como modelo y precursor en distintos aspectos de su política y economía. Esta dualidad hace que, mientras en algunos países se hable del “modelo peruano” con admiración, desde la ciencia política se observe con preocupación, al haber sido precursor de fenómenos como la fragmentación partidaria y la volatilidad electoral.

Lima, 8 de abril del 2026. Foro electoral “Últimas proyecciones electorales a cuatro días de la primera vuelta”, organizado por El Comercio y América TV. El evento se realizó en la sede América Televisión, en Santa Beatriz (Cercado de Lima). (Foto: Hugo Pérez / GEC) / HUGO PEREZ

Agregó que, si se tuviera que clasificar a los países de América del Sur, hay algunos que funcionan muy bien y son estables política y económicamente —como Uruguay—; otros que funcionan muy mal y son inestables en ambos aspectos —como Venezuela—; y también lo que denominó “casos mixtos”, entre los cuales ubicó a Argentina y Perú como los ejemplos más ilustrativos.

“Argentina, desde 2003, es un relojito para elegir presidentes y una montaña rusa para elegir presidentes del Banco Central [de Reserva]. Argentina no tiene moneda y no tiene crédito”, comentó el politólogo.

En contraste, señaló que Perú “es un relojito que está parado siempre a la misma hora hace 20 años en el Banco Central”, en referencia a su estabilidad monetaria y al liderazgo de Julio Velarde.

“Si con Velarde se va la estabilidad, tendremos otro Perú. Pero mientras tanto, son los presidentes de la República en Perú los que no ven dos navidades en el cargo. Y el Banco Central, el que marca un país que tiene moneda y crédito”, remarcó Malamud.

“¿Qué va a pasar en Perú? ¿Va la estabilidad macroeconómica estabilizar la política o va la inestabilidad política romper la macroeconomía? ¿Qué va a pasar en Argentina? Milei es una respuesta a la necesidad de que la política arregle la economía. Es un experimento en curso; Perú también”, aseveró.