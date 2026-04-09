Resumen

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El politólogo argentino Andrés Malamud advirtió sobre la crisis de los partidos políticos en América Latina, un fenómeno que en los últimos años ha afectado tanto a las organizaciones tradicionales como a las nuevas. Según explicó, entre 2021 y 2025 se realizaron 20 elecciones presidenciales en la región, de las cuales 16 —es decir, el 80%— fueron ganadas por agrupaciones creadas una década o menos antes de alcanzar el poder. Sin embargo, existe un dilema: incluso estas organizaciones “nuevas” tienen también una vida corta.

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