Townsend afirmó que Villarán tuvo una participación activa en campaña del No

El programa "Cuarto Poder" difundió extractos de los testimonios que brindaron la otrora vocera de la campaña del No a la revocatoria, Anel Townsend, al Ministerio Público. Estos dan cuenta de que, pese a haberlo negado, la ex alcaldesa Susana Villarán sí habría tenido una participación activa en dicha contienda electoral.

Villarán había señalado a la fiscalía que su participación se limitó a algunas actividades de la campaña del No fuera de su horario laboral como autoridad edil. En aquel testimonio, la ex autoridad edilicia dio a entender que esto fue lo más cercano que estuvo de aquella contienda electoral.

Sin embargo, Townsend contradice lo afirmado por la ex burgomaestre. La también ex parlamentaria indicó, en su testimonio brindado en diciembre del 2017, que Villarán de la Puente tuvo una participación activa en la campaña y que siempre le absolvió cualquier duda que pudo tener.

Ante la pregunta de si tenía conocimiento del origen del dinero utilizado para la campaña por la No revocatoria, Townsend dijo:

“Tenía conocimiento por la pregunta que le hice a la señora Villarán, por cómo iban a organizar las recolecciones de la campaña por el No, a lo que ella me respondió que una asociación denominada 'Amigos de Lima' iba a procurar recaudaciones principalmente y que, además de esa asociación, se estaban formando distintos colectivos que iban a autofinanciar actividades de campaña”.

Y al ser consultada sobre la contratación de personal y asesores, incluido Luis Favre, para dicha campaña, Towsend respondió:

“Sabía que era Luis Favre y que tenía un equipo, pero no tenía detalles […] Ahí yo pido información y solicito que haya una persona que se pueda encargar de este tipo de comunicación y la señora Susana Villarán me dice: 'Al señor Favre lo van a contratar la Asociación Amigos de Lima y no lo van a contratar a él, sino a una empresa llamada FX porque él trabajaba para dicha empresa. Lo van a contratar por la suma de US$ 150,000'”.

La otrora vocera de la campaña del No a la revocatoria revela, además, que luego de la contratación de Favre continuaron habiendo reuniones de coordinación en las cuales participó la ex alcaldesa.

“Hubo otra reunión en Lince en un departamento, entre los pisos 6 y 8, debe haber sido en enero de 2013. Ahí participaron Valdemir Garreta, a quien presentaron como jefe de Favre; José Miguel Gutiérrez; Susana Villarán y Gabriel Prado, quien me abre la puerta y al rato se va. Ahí Favre presenta un diseño de campaña con fotos de artistas, antes señalado como una campaña de intriga. A esa reunión fui convocada por Susana Villarán”, refirió.

No obstante, el aspecto de mayor contradicción entre el testimonio de la ex burgomaestre y la ex legisladora es el concerniente a la función que cumplió María Julia Méndez Vega, integrante de Fuerza Social, en la referida campaña electoral.

Villarán de la Puente asevera en su declaración que no tenía conocimiento del papel que cumplía Méndez en la campaña; sin embargo, Townsend indica que supo la función de Méndez Vega por la propia ex alcaldesa.

"[A Maria Julia Méndez Vega] me la presentó Susana Villarán, cuando iba a ser una de las personas que [...] iba también a promover el hecho de que la gente tuviera una cuenta dónde depositar y también me dijo que en principio ella iba a dar informes o declaraciones a la prensa respecto de informes de cuando se iban a presentar las cuentas”, sostuvo ante el Ministerio Público.

Como se recuerda, sobre Susana Villarán pesa un impedimento de salida del país en el marco de la investigación en su contra por el delito de lavado de activos a causa de los presuntos aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a la campaña del No a la revocatoria.