La ex vocera del No a la revocatoria de Susana Villarán, Anel Townsend, aseveró que no volvería a respaldar a la ex alcaldesa de Lima y dijo arrepentirse de haber participado en aquella campaña.



“Creo que Susana Villarán tiene que dar la cara y explicar lo que ocurrió. No [volvería a avalar a Villarán]", declaró en una entrevista a Canal N.



Al ser consultada sobre si se arrepiente de haber participado en la campaña del No a la revocación, Townsend dijo que sí" y que con todo lo que ha salido a la luz "hubiera preferido no participar”.

En esa misma línea, señaló que se hizo cargo de la vocería política en el No a la revocatoria, porque apoyaba la gestión de Villarán en puntos como la reforma del transporte y remarcó que ella no contrató al publicista Luis Favre.



"¿Quién contrató a Luis Favre para la campaña? ¿Fue Anel Townsend? No. ¿Los avisos, paneles publicitarios? Tampoco. Yo propuse a un publicista peruano que participó muy brevemente. El resto del trabajo concreto que realicé fue articular la vocería política", expresó.



Respecto a la Comisión Lava Jato, Townsend aseguró que cuando ella asistió explicó cuál fue el rol que cumplió en aquella campaña y consideró que la misma está desacreditada.



"En la Comisión yo informé transparentemente cuál fue mi función en la campaña ciudadana. Fue la función de ser vocera política”, indicó.



“Considero que han omitido realizar las investigaciones básicas sobre preguntas para obtener respuestas concretas […] la comisión está desacreditada”, aseguró.



Como se recuerda, hace unos días Anel Townsend fue pasada a condición de investigada por la Comisión Lava Jato junto con una serie de ex ministros, ex funcionarios de la Municipalidad de Lima y de Proinversión.

