El fujimorista Ángel Neyra, integrante del Congreso disuelto, denunció a los exministros del Gabinete que lideró Salvador del Solar por los incidentes registrados en la sesión del pleno del pasado 30 de setiembre. Los acusó de los presuntos delitos de motín, usurpación de funciones y quebrantamiento e infracción constitucional.

El 30 de setiembre, el ex primer ministro Salvador del Solar ingresó al hemiciclo para solicitar una cuestión de confianza por el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), pese a que intentaron impedirle el acceso.

Los denunciados son Del Solar, Carlos Morán (ex Interior), Carlos Oliva (ex Economía), Jorge Moscoso (ex Defensa), Miguel Estrada (ex Vivienda), María Jara (ex Transporte y Comunicaciones), Francisco Ísmodes (ex Energía y Minas), Néstor Popolizio (ex Relaciones Exteriores), Edgar Vásquez (ex Comercio Exterior y Turismo) y Rocío Barrios (ex de la Producción).

Del mismo modo, Sylvia Cáceres (ex Trabajo), Fabiola Muñoz (ex Agricultura), Zulema Tomás (ex Salud), Flor Pablo (ex Educación), Vicente Zeballos (ex Justicia), Gloria Montenegro (ex Mujer), Lucía Ruiz (ex Ambiente), Luis Castillo (ex Cultura) y Paola Bustamante (ex Desarrollo e Inclusión Social).

Neyra también denunció a los integrantes de las bancadas del Frente Amplio y Nuevo Perú, además de miembros de otras agrupaciones como Patricia Donayre (Unidos por la República), Yonhy Lescano (Acción Popular), Gino Costa (Bancada Liberal), Alberto Oliva, Clemente Flores y Jorge Meléndez (Peruanos por el Kambio) y Ana María Choquehuanca (no agrupado).

El fujimorista argumentó que los hechos son “el producto de acciones conspiradoras, que desde hace mucho tiempo atrás vienen realizando; encabezados por el presidente Martín Vizcarra en complicidad con algunos congresistas de la República, el ex premier Salvador del Solar, ex ministros y otros”.

Hoy presenté una denuncia penal constitucional ante la Fiscalía de la Nación por el motín ocurrido en el Congreso del 30 de septiembre! El estado de derecho debe prevalecer por el bien de la democracia y el respeto de la autonomía de poderes! pic.twitter.com/UvsGfyFAW5 — Ing. Ángel Neyra (@angelneyra2016) October 21, 2019

El 30 de setiembre, Salvador del Solar logró presentar el pedido de cuestión de confianza al pleno del Congreso, pese a que la Junta de Portavoces decidió no ampliar la agenda para debatir ese tema.

Gino Costa (Bancada Liberal) le cedió la palabra para que pueda intervenir en el hemiciclo. En su exposición de siete minutos, Del Solar aprovechó en plantear la cuestión de confianza antes de que el Congreso elija a los miembros del TC.

Horas después, el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones legislativas, luego de que el pleno escogiera a Gonzalo Ortiz de Zevallos como nuevo magistrado del TC.

“Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto de lo irrestricto de la Constitución Política, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas”, manifestó en un mensaje a la Nación.