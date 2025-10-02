La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresó este jueves su “profunda preocupación” por la gestión del Ministerio de Cultura y demandó al Congreso aprobar la censura contra su titular, Fabricio Valencia. Según el pronunciamiento, se trata de un “acto de responsabilidad política frente al país”.

El consejo directivo de la ANGR cuestionó “el desorden en la administración de Machu Picchu, que afecta directamente a la economía y estabilidad de la región Cusco”, así como la decisión de reducir el área intangible de las Líneas de Nasca y Palpa, “exponiéndolas al avance de la minería ilegal”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Ambos hechos, señalaron, constituyen “actos de irresponsabilidad que ponen en riesgo el patrimonio cultural de la Nación”.

Los gobernadores sostuvieron que “la improvisación de este gabinete en la toma de decisiones ha fracasado” y reclamaron un modelo de gestión cultural que contemple la “participación real de las autoridades regionales y locales, quienes conocen y viven la realidad de los territorios”.

En esa línea, además de exigir la censura del ministro de Cultura, pidieron al Parlamento “evaluar la permanencia de todo ministro que actúe en contra de la descentralización y muestre indiferencia frente a las necesidades de las regiones”.

La moción de censura contra Fabricio Valencia fue presentada hoy en el Congreso de la República por el congresista Edward Málaga y cuenta con el respaldo de diversas bancadas como Renovación Popular, Acción Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso.

La iniciativa surgió tras la reciente crisis en torno a Machu Picchu, donde se registraron bloqueos, disputas por la concesión de la ruta Hiram Bingham y advertencias de que la ciudadela inca podría perder su estatus como una de las siete maravillas del mundo.