El primer ministro Aníbal Torres brindó el último martes una entrevista a José Flores Castañeda, un simpatizante del movimiento etnocacerista que pide la libertad del sentenciado Antauro Humala y que se hace llamar en redes sociales ‘El etnopatriota’. Las imágenes fueron difundidas en un canal de YouTube.

Durante el diálogo, Torres arremetió nuevamente contra la prensa y además reiteró que Antauro Humala no puede ser indultado y tampoco puede acogerse a la redención de pena para ser liberado. “Si nosotros violamos la ley para beneficiar a Antauro, tenemos una causal para la vacancia presidencial”, dijo.

Sin embargo, el primer ministro aseveró que “de ninguna manera” el gobierno de Pedro Castillo ha dejado de lado a Antauro Humala, cuyos simpatizantes etnocaceristas apoyaron al docente en la campaña electoral e incluso participaron como agentes de seguridad en actividades proselitistas.

“No ha sido olvidado, sino que por el ordenamiento jurídico que tenemos, no puede tener esos beneficios, no está sentenciado solamente por homicidio, sino por secuestro. Y en esos delitos no hay esos beneficios que usted menciona”, sostuvo.

Durante la campaña electoral, Pedro Castillo prometió el indulto a favor de Antauro Humala.

“No se puede considerar como una traición de Pedro Castillo, de ninguna manera. Lo que pasa es que por disposición de la ley, él no puede ser indultado. Si nosotros violamos la ley para favorecer a Antauro, vamos a ser atacados más duramente y habría una causal para la vacancia presidencial por violación de la ley, de la Constitución. Se está actuando con estricta sujeción a la ley, de manera que no hay ninguna traición”, explicó Torres.

Flores Castañeda se presenta como licenciado del Ejército. Militó en el extinto partido Unión por el Perú (UPP) entre septiembre del 2020 y septiembre del 2021. Registra una visita al despacho del congresista Guillermo Bermejo el 11 de agosto pasado. Promueve la inscripción de un partido político al que denomina Antauro (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros).

Antauro Humala cumple en el penal Ancón II su condena de 19 años de prisión por cinco delitos perpetrados durante el ‘andahuaylazo’ del 2005, entre ellos la coautoría en el asesinato de cuatro policías y el secuestro de 21 personas.

"Algo tenemos que hacer (...) porque ya se están pasando"

En otro momento, Aníbal Torres fue consultado sobre por qué el presidente Pedro Castillo no ejecuta sus promesas. Aunque enlistó una serie de acciones del gobierno –referente a productos lácteos, el guano, créditos para agricultores, la llamada segunda reforma agraria, entre otros–, prefirió responsabilizar a la prensa de la situación: “Eso es al parecer, no es la realidad. La realidad que muestra la prensa no es, esa es una ficción. Es una realidad creada por la prensa. La realidad es otra”.

En esa línea, tras aseverar que la prensa ha creado una “ficción”, manifestó amenazante: “Algo tenemos que hacer por supuesto con relación a eso, porque ya se están pasando, porque es una prensa que está dañando a la niñez, a la juventud, es una prensa que difama, engaña, desinforma. Y eso es dañino para la formación de nuestra niñez, juventud y para la formación de nuestros propios ciudadanos”.