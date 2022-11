El congresista José Balcázar (Perú Bicentenario) justificó las declaraciones misóginas que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, emitió en contra de la periodista de “Cuarto Poder” Sol Carreño.

El parlamentario indicó que los comentarios hechos por el primer ministro forman parte de una apreciación que dio al “calor de los debates políticos”. No obstante, le recomendó a Torres Vásquez rectificarse.

“Es una apreciación al calor de los debates políticos que existen. Hay opiniones que a veces no tienen una mala fe, sino que hay que mirar dentro del contexto y pienso que puede haber excesos, pero hay que rectificarse en su momento. Yo creo que hay que rectificar en algunos casos, como en este por ejemplo. Yo recomendaría eso”, declaró en diálogo con Canal N.

Además, Balcázar Zelada indicó que nota un descenso en la crispación de la actual crisis política, por lo que aseveró que se debe seguir en esa línea para recibir a la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Lo que estoy viendo es que estamos llegando a un momento en el que se está bajando la crispación. En este caso puntual es una de las pocas que van a seguir de aquí en adelante. En el Congreso estamos viendo otro tipo de acercamientos y diálogos permanentes que me parecen oportunos para recibir a la OEA en un clima más o menos de pacificación”, manifestó.

Declaraciones de José Balcázar

¿Qué dijo Aníbal Torres?

Aníbal Torres emitió las cuestionables declaraciones el pasado 3 de noviembre, durante una reunión que tuvo en Palacio de Gobierno con representantes de Huancavelica. En la actividad hizo referencia a Sol Carreño por un reportaje de “Cuarto Poder” sobre una obra en Huancavelica.

“Ustedes, seguro, han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde una conductora (Sol Carreño) saca una carretera justamente en Huancavelica no asfaltada, y yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada en el Perú? Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad, eso hay que asfaltarlo”, inició el jefe del gabinete.

“Pero todo eso no se va a remediar de la noche a la mañana, todo lo tenemos que hacer dentro del presupuesto, por qué esa señora hace eso y manipula a las personas aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomas”, añadió.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, remarcó Aníbal Torres en la sesión en la que también estuvieron los medios de prensa.