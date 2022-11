Diversos congresistas de izquierda consideraron que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, debería renunciar al cargo, luego de que la Mesa Directiva del Parlamento rechazó la cuestión de confianza que presentó.

El parlamentario Américo Gonza (Perú Libre) señaló que el recurso presentado por Torres Vásquez fue innecesario, por lo que opinó que debería retirarse del cargo de primer ministro.

“El señor (Aníbal Torres), lejos de poner paños fríos, presenta una cuestión de confianza innecesaria, desde mi punto de vista, y el resultado es este que ha sido rechazada de plano por la Mesa Directiva. Yo creo que debe quedar ahí y el señor Aníbal Torres, hecho esto, debe renunciar al cargo, como ya lo hemos manifestado en anteriores oportunidades”, manifestó en diálogo con Canal N.

Por su parte, la parlamentaria Katy Ugarte (Bloque Magisterial) indicó que es necesario que haya un cambio en el gabinete ministerial, que incluya la salida de Aníbal Torres y otros miembros de este.

“Creo que es hora de que el gabinete tenga que oxigenarse, no solamente él (Aníbal Torres) sino también otros ministros. Tenemos ministros de carpeta o de escritorio que van a las regiones y no solucionan problemas, me parece que esos señores están en otro planeta”, sostuvo para el mismo medio.

Lo mismo resaltó el legislador, Edgar Tello (Bloque Magisterial), quien dijo que el rechazo a la cuestión de confianza tiene que servir para que desde el Poder Ejecutivo se reconforme el Consejo de Ministros.

“Esto tiene que servir para que el presidente convoque a un nuevo gabinete porque el gabinete ya está desgastado y esperamos que el nuevo gabinete no sea de loquitos y termocéfalos y sea un gabinete de unidad, de concertación, un gabinete conciliador que trabaje por el país”, expresó.

A su turno, Guido Bellido (ex Perú Libre y ahora No Agrupados) aseguró que lo presentado por el Ejecutivo debió ser declarado procedente, por lo que el Gobierno debe tomarlo como una denegatoria y arma un nuevo gabinete.

“La cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo versa sobre ley ordinaria que perfectamente puede ser derogada por el Congreso y no implica reforma constitucional, por tanto, procede cuestión de confianza y el Ejecutivo debe tomarlo por denegada y preparar el nuevo gabinete”, escribió en su cuenta de Twitter.