El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cuestionó a los medios de comunicación durante un discurso que brindó en Piura este viernes y señaló que es “deshonesto” que se usen obras inconclusas de gestiones pasadas para criticar al Gobierno de Pedro Castillo.

“El domingo en un programa político cogen una carretera en Huamanga que no está asfaltada, para criticar al Gobierno, manipulando a un sector de la población. Pero no dicen a quién se debe esa carretera, y la mayoría de carreteras o casi la totalidad de carreteras en el Perú se encuentran en esas condiciones”, manifestó.

“En esa condición nos las dejaron, pero quieren atribuir ese desastre al Gobierno actual. Eso es mentir, eso es deshonesto. Esa señora que hace eso es peligrosísimo para la juventud. Como madre es mala madre, porque está enseñando mal a sus hijos. Como esposa es peor, como hija también”, advirtió.

Aníbal Torres manifestó que los medios de comunicación deben servir para “incrementar la calidad” de educación de los niños y jóvenes y para criticar en base a la verdad, no en base a lo que aseguró que son mentiras.

“Hay que criticar al adversario con todos aquellos que no estamos de acuerdo pero debe ser una crítica real, no en base a la mentira. No engañemos al Perú [...] Con esto se afecta a la mentalidad del niño, del adolescente pero también en las personas mayores. Hay que aprender a respetarnos, hay que ser tolerantes”, indicó.

El titular de la PCM, minutos después en otro evento en Piura, criticó que se difunda información para respaldar la salida del presidente Pedro Castillo del cargo, a través de testimonios de colaboradores eficaces que señaló están incompletos.

“No han sacado otras partes de esas mismas declaraciones que ahora están ya circulando por ahí en el sentido de que varios congresistas de varios partidos habrían recibido fuertes sumas para liberar de la vacancia a un exministro. ¿Por qué no se denuncia eso? O por ejemplo que los medios no digan que ese colaborador eficaz habría manifestado que los dueños de ciertos centros de poder económico le habrían querido pagar una suma de dinero para que declaren contra Pedro Castillo”, aseveró el primer ministro.