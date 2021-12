Aníbal Torres: “El presidente será citado para contestar las preguntas relacionadas con las causales de vacancia, no otras”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló que, de admitirse la moción de vacancia en su contra, el presidente Pedro Castillo solo responderá sobre los temas que están planteados dicho pedido. Esto en referencia a las reuniones secretas que el mandatario sostuvo en la casa del pasaje Sarreta en Breña y que merecieron pronunciamientos de la Contraloría y pedidos de investigación desde distintos sectores.

En ministro detalló que si el Congreso quiere incluir temas nuevos se debe presentar otra moción y notificarlo conforme a ley.

“El presidente será citado para contestar las preguntas que están relacionadas con las causales de la vacancia, no otras. Si quieren plantear otros hechos, tienen que seguir el procedimiento, presentar una nueva moción y notificar al presidente. Que vaya él solo o mande a su abogado es potestad del presidente”, dijo a RPP.

En esa línea, dijo que no se puede proceder con un proceso como el de la vacancia pues solo existen indicios y no hechos corroborados que lo vinculen con casos de corrupción. “Otros presidentes hicieron cosas peores y no pasó nada”, sostuvo.

Las declaraciones del titular de Justicia se dan a un día de que el Congreso debata si admite o no la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo, bajo la causal de incapacidad moral permanente.

Se requieren de 52 votos para admitir la moción y de 87 para que se vaque al jefe del Estado.

