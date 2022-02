El congresista Wilson Soto (Acción Popular) solicitó a la Comisión de Fiscalización y a la Contraloría General de la República que inicien investigaciones sobre las acusaciones contra el primer ministro, Aníbal Torres, sobre un presunto intento de direccionar la publicidad estatal.

El pedido se fundamenta en la denuncia realizada por la aún secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ximena Pinto, sobre posibles actos de “irregularidades y de corrupción, en la contratación de la publicidad del Estado con los medios de comunicación”, según cita el documento.

La noche del miércoles, en diálogo con RPP, Pinto La Fuente indicó que la oficina a su cargo tiene un presupuesto de 18 millones de soles anuales y detalló que el conflicto inició cuando informó sobre el plan de publicidad para la campaña escolar de este año.

Además, narró que se estimaba difundir spots en televisión y radio en Lima, considerando que el desconocimiento es alto en la capital; sin embargo, agrega, Aníbal Torres se opuso y le pidió priorizar la campaña en provincias.

“El premier quería que sean en regiones, incluso en algún momento me dijo que no importaba Lima, solo regiones. Llegó al punto de decirme que yo tenía que sacar al Grupo El Comercio completamente de esa distribución de publicidad”, contó Ximena Pinto.

Mencionó que tras la conferencia del Consejo de Ministros del último miércoles, el jefe del Gabinete Ministerial le exigió dejar de lado al Grupo El Comercio de la distribución de publicidad.

“Me han dicho por Palacio que usted anda diciendo y hablando que quiere beneficiar a un grupo que ingenuamente me mencionó. Le dije que no es así, pero en todo caso yo no voy a poder sustentar o firmar algo que técnicamente no corresponde. Lo que corresponde es que los canales o medios o radios que tengan audiencia y de acuerdo a la audiencia, tengan publicidad y de acuerdo a eso se trabaje. Me dijo: ‘Bueno señora, no insista, cero al Grupo El Comercio, cero al canal 4, no se le da y punto’”, recordó la funcionaria.

“Le respondí: ‘premier yo no puedo aceptar que usted me lleve a mí a tomar una decisión que profesionalmente no corresponde. Yo no puedo hacer selectivamente, a dedo, le doy a regiones, a este sí, a este no. Lo que usted me está pidiendo está mal’. Como no llegamos a un acuerdo le dije: ‘tendré que dar un paso al costado’. Entonces, [Aníbal Torres] me dijo ‘váyase’”, relató.

Ante este hecho, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) emitió un comunicado donde remarcó que lo cometido por Torres Vásquez podría calificar como una malversación de fondos públicos.

“La grave la denuncia de Pinto demostraría un propósito de malversar fondos públicos para asignarlos a medios afines al gobierno, al mismo tiempo que se desinforma a la ciudadanía en temas altamente sensibles”, sostuvo el instituto.

