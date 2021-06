Conforme a los criterios de Saber más

El asesor legal de Perú Libre (PL), Aníbal Torres, afirmó que Fuerza Popular sabe que, pese a las nulidades que han planteado, no van a revertir los resultados de la votación de las elecciones presidenciales de segunda vuelta. Afirmó que los resultados han dado como ganador a Pedro Castillo.

En entrevista con El Comercio, el abogado sostuvo que están de acuerdo con que se revisen las actas, pero siempre que sea dentro de los marcos legales de la ley.





— ¿Cómo vienen analizando desde Perú Libre la revisión de actas que viene realizando el Jurado Nacional de Elecciones?

Lo que se debe informar es la realidad. Para impugnar las actas de votación son tres días, que venció el miércoles 9 (de junio) a las 8 de la noche. Esa impugnación va a los jurados electorales especiales que tienen tres días para resolver. Una vez que comunican esa resolución la parte que se considere afectada puede apelar y tiene tres días también para apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones que tiene tres días para resolver, pero aquí, como son muchas las apelaciones, entones el Jurado puede darse unos seis días más, no se puede retardar la inseguridad jurídica que vive el país, solamente por el capricho de la señora Keiko Fujimori. Ahora me enterado que han interpuesto una acción de amparo, una ignorancia supina, porque si están haciendo eso deben saber que la Constitución no permite eso, ninguna autoridad judicial puede interferir en la justicia electoral.

— ¿En cuánto tiempo cree usted que el JNE debe ya emitir un pronunciamiento final?

El Jurado tiene tres días para resolver, como son varias las apelaciones se prolongará unos días más. Máximo serían seis días, porque el Jurado tiene que resolver rápidamente, porque lo que se persigue con la justicia electoral es mantener la seguridad jurídica nacional y eso es lo que está en juego ahora.

— ¿Usted considera que se está buscando dilatar la proclamación del señor Castillo como presidente?

Es lo único que están haciendo, lo hacen con miras a encontrar un camino para un golpe de Estado o para anular las elecciones. Ellos saben que ya perdieron y saben que las nulidades que han planteado no van a revertir los resultados de la votación y ahora recurren a eso. Ellos se manifestaron como demócratas y ahora se están mostrando como golpistas.

— El congresista electo, Jorge Montoya, ha deslizado la posibilidad de anular las elecciones presidenciales...

Bueno, incluso veo por allí que hay un comunicado de ex miembros de las Fuerzas Armadas en contra de las elecciones….

— Pero ya las Fuerzas Armadas activas y el mismo Comando Conjunto aclararon que no son beligerantes y que respetan la Constitución…

Efectivamente, eso es cierto, no es la primera vez que lo dicen, por eso es que ahora Fuerza Popular está buscando que se anulen las elecciones. Busca el golpe; las Fuerzas Armadas dicen que ellos se sujetan al Estado constitucional, no van a dar golpe de Estado. Ella (Keiko Fujimori) no quiere al Perú, tiene que aprender a perder la señora.

— ¿Perú Libre ha interpuesto recursos de nulidad, cuántos ha planteado?

Creo que alrededor de 270 en todo el país y no por disposición de la organización central ; si no que lo han hecho personeros en distintos lugares del país, pero lo han hecho en ejercicio de su derecho como lo hizo Fuerza Popular; y Perú Libre se sujeta a los que resuelvan los órganos de justicia electoral.

— ¿Y ustedes apelarán ante el JNE cualquier acta o resultado que le sea negativo en primera instancia?

Bueno, donde la nulidad es manifiesta se tiene que apelar, pero se estará a lo que resuelva el Jurado dentro del plazo de ley, no se puede demorar una eternidad como lo quiere Fuerza Popular.

— Entonces .... Si ustedes han interpuesto recursos y también lo hizo Fuerza Popular... ¿No estaríamos ante la igualdad de ambos de reclamar la aclaración de esos votos o actas?

Ante una igualdad de allí, sí. Lo que estamos es ante una situación desigual porque los del lado de Fuerza Popular lo están haciendo sin ningún sustento. La ley dice que tienen que presentar su solicitud, con una tasa, con las pruebas. Han presentado su solicitud sin la tasa en algunos casos, y en otros sin ninguna prueba.

— ¿Pero usted indica que FP no presenta sustento jurídico, pero eso lo debe determinar el JNE finalmente?

Sí, yo le estoy diciendo lo que son, sobre esa base. El Jurado no puede estar admitiendo modificaciones al escrito, admitiendo pruebas o tasas que se han presentado con posterioridad a las 8 de la noche del miércoles pasado, porque allí estaría actuando de una forma prevaricadora.

— La doctora Lourdes Flores Nano ha presentado un análisis donde se presentaría un conteo erróneo de los votos en blanco…

Ya, ha presentado unos peritajes; mire, ella es una abogada y es una abogada reconocida. Ella sabe que ha presentado un peritaje de parte y sabe que es una prueba indiciaria. Mire, si hay alguna irregularidad y no hay coincidencia con el número de votos; eso también está resuelto por la ley, la ley dicen en qué casos el acta no es válida; y si el Jurado encuentra que es eso, lo declarará anulada ¿qué problema hay?

— Es por eso que FP ha solicitado revisar o auditar las actas digitalizadas a ONPE…

¿Por qué no lo hizo en su oportunidad? ¿Qué cosa le pasa a Fuerza Popular? Si la ONPE antes de las elecciones ha dado las explicaciones pertinentes, ha dado charlas a los personeros de ambos partidos, ahora lo hace extemporáneamente. Muy bien, que lo haga, ya esto se verá, pero ¿con eso va a terminar las elecciones? No, de ninguna manera.

— La fiscalía ha abierto una investigación precisamente para determinar si hubo estas irregularidades durante las elecciones...

Pero que intervenga la fiscalía, si hay incluso dos abogados que han interpuesto una acción penal, todo eso lo que está haciendo la señora Keiko Fujmori, se está comportando ya...una situación inexplicable, ella quiere anular las elecciones de todas maneras, contrata una legión de abogados para que busquen algún resquicio por allí para poder pedir la nulidad.

— ¿Pero, por Perú Libre, Fuerza Popular y todos, no es justo acaso conocer si existió o no un fraude?

Pero por supuesto ¿Por qué nosotros nos vamos a oponer a eso? Que lo hagan, pero que lo hagan dentro de los canales establecidos por el ordenamiento jurídico y no al margen como lo está haciendo Fuerza Popular, engañando a la población.

— Pero ir al JNE no es ir contra el marco jurídico, es ir por lo legal...

Mire, en mí no va a encontrar alguna respuesta, que el abogado dijo tal cosa. Las elecciones han sido limpias, han sido transparentes, han sido no observadas por personas internacionales que han dicho que han sido elecciones limpias y que han dado como resultado que el triunfador ha sido Pedro Castillo.

— ¿Qué pasa si, en un escenario, al final, se revierten los votos a favor de FP por una mínima cantidad de votos, aceptarían esos resultados?

Mire usted, si se revierte en un proceso limpio, transparente o que se hizo con estricta observancia al ordenamiento jurídico, tenga usted la plena seguridad que Perú Libre va a reconocer su derrota inmediatamente.





