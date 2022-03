El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó no conocer a la empresaria Karelim López ni haberse dirigido a ella ni de manera directa ni por medio de terceras personas.

En sus redes sociales, consideró que el Ministerio Público debe investigar sobre cualquier información que los vincule, pues es falsa.

“La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelim L., nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones”, escribió en su cuenta de Twitter.

La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelim L., nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) March 15, 2022

El Comercio tuvo acceso a la declaración dada por López Arredondo al Ministerio Público. En su manifestación, López afirmó que no ha vuelto a recibir amenazas de muerte, pero que el 8 de marzo sí recibió un documento en el que se le planteaba denunciar a la fiscal Taquire y al fiscal superior Rafael Vela para así librarse de la investigación que se le sigue.

En el mismo documento, la fiscal de lavado de activos señala que López “sabe que la propuesta viene de un personaje cercano al primer ministro Aníbal Torres Vásquez”.

Al respecto, el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, señaló que esta versión es falsa y que el premier tomará acciones legales al respecto.

