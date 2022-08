Aníbal Torres: “No hay que condenar a la persona por presunciones, por indicios inventados, que es lo más grave que está sucediendo”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que no se puede condenar a una persona con “indicios inventados”, pues se trata de una situación que no es justa y que “los peruanos no nos vamos a dejar”.

“Cada uno en su sector debe actúar con transparencia y honestidad, los órganos de justicia deben actuar en base a hechos y pruebas y no salir en cuanto inicia un medio de comunicación publica y dice que hay indicios de delito, esta realidad va a terminar en algún momento, los peruanos no nos vamos a dejar,, con este tremendo atropello que está sucediendo en el país”, afirmó.

“Veamos con optimismo, con el propósito de trabajar todos juntos sin exclusión de nadie, pero sobre la base de la verdad, de los hechos y de las pruebas y no hay que condenar a la persona por presunciones, por indicios inventados, que es lo que más grave que está sucediendo, miren cómo lo están mirando a nuestro país, no tenemos la capacidad de respetar la libertad de la persona, eso no es justicia”, añadió.

Las expresiones de Torres Vásquez se dieron en el marco de su presentación en la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en la ciudad de Trujillo, capital de la región La Libertad. El evento estuvo presidido por el presidente Pedro Castillo.

En el evento estuvo presente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien también hizo uso de la palabra para hablar sobre inseguridad ciudadana.

Actualmente sobre el mandatario pesan seis investigaciones fiscales, cinco de las cuales están referidas a actos presuntamente cometidos en su gestión.

Además, el Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra la cuñada del presidente, Yenifer Paredes, por supuestamente integrar una organización criminal.