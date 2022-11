La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) pidió que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sea citado a la Comisión de la Mujer del Parlamento por las declaraciones machistas en contra de la conductora de ‘Cuarto Poder’, Sol Carreño.

A través de un oficio dirigido a la presidenta de este grupo de trabajo parlamentario, Lucinda Vásquez (Perú Libre), Chirinos Venegas también pidió que se cite a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila.

“Me es grato dirigirme a usted con el objeto de expresarle mi cordial saludo y, a la vez, manifestar mi preocupación por las declaraciones misóginas que emitió el Presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres Vásquez el pasado 3 de noviembre en una sesión de Consejo de Ministros, contra la conductora del programa dominical Cuarto Poder, la señora Sol Carreño Carvalho”, se lee en el documento.

Asimismo, la legisladora indicó que en la reunión donde se criticó a la conductora, también estuvieron presentes la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte; la ministra de Cultura, Betssy Chávez; de Salud, Kelly Portalatino; de Energía y Minas, Alessandra Herrera, y la ministra de la Mujer, Claudia Dávila.

“No emitieron ningún pronunciamiento de rechazo o solidaridad con la comunicadora, ni con la causa de la no violencia contra la mujer. Por tanto, esto se constituye como un hecho grave, pues esta afrenta viene desde uno de los más altos funcionarios de nuestro Estado”, aseveró Patricia Chirinos.

No vamos a permitir q este gobierno tenga impunidad en actos de violencia contra la mujer. El premier tiene q asumir con hombría las consecuencias de sus actos y responder ante la Comisión de la Mujer por las expresiones machistas y misóginas contra de la periodista Sol Carreño. pic.twitter.com/ugiGtEW4xa — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) November 8, 2022

¿Qué dijo Aníbal Torres?

Las declaraciones de Aníbal Torres ocurrieron el pasado 3 de noviembre, durante una reunión que tuvo en Palacio de Gobierno con representantes de Huancavelica. En la actividad hizo referencia a ‘Cuarto Poder’, programa que conduce Sol Carreño.

“Ustedes seguro han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde una conductora (Sol Carreño) saca una carretera justamente en Huancavelica no asfaltada, y yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada en el Perú? Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad, eso hay que asfaltarlo”, inició el jefe del gabinete.

“Pero todo eso no se va a remediar de la noche a la mañana, todo lo tenemos que hacer dentro del presupuesto, por qué esa señora hace eso y manipula a las personas aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomas”, añadió.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, remarcó Aníbal Torres en la sesión en la que también estuvieron los medios de prensa.