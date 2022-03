El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, criticó a los congresistas de oposición que, según asegura, no reconocen el Gobierno de Pedro Castillo y por eso buscan una vacancia “a toda costa, día y noche”.

“Los que en estas elecciones han perdido la mamadera del Estado no quieren reconocer el Gobierno de Castillo y buscan vacarlo a toda costa, día y noche. No vemos cómo sale algún congresista y solo habla de vacancia. Para eso le pagamos todos los peruanos, recibe un sueldo que proviene de los aportes y los impuestos que pagamos todos. Estamos pagando impuestos para los vacadores, no está bien”, señaló.

Cabe recordar que el 28 de marzo, el pleno del Congreso ha agendado el debate de la moción de vacancia que fue admitida contra Pedro Castillo.

Aníbal Torres sobre Alberto Fujimori

El primer ministro declaró esto en un evento con alcaldes de diversas mancomunidades en Cusco, donde aseguró que es momento de que todos los peruanos se pongan de acuerdo.

Declaraciones de Aníbal Torres sobre el indulto https://www.tvperu.gob.pe/noticias





En esta exhortación incluyó los tres niveles del Gobierno, el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Sobre este último, reiteró su cuestionamiento tras el fallo que restituye el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori.

“Seamos seres humanos. ¿Cómo es que podemos tolerar a quien permitió que, por ejemplo, se secuestren a los estudiantes de La Cantuta, que se maltrate a esos estudiantes, que se los queme, descuartice y se los entierre clandestinamente?”, aseveró.

“¿Te gustaría que a tu hija, a tu hijo le hagan eso? Porque son hijos ajenos te puedes quedar tranquila, tranquilo, diciendo ‘ah, pero ese hizo mucho bien al Perú'. hay que reconocer sus buenas obras pero pongo como ejemplo Alemania. ¿No fue Adolf Hitler el que lo convirtió en potencia mundial? Pero fue condenado no solo por alemanes sino por todo el mundo por los grandes crímenes que cometió”, acotó.

Aníbal Torres destacó que a ninguna persona se le juzga judicialmente por sus buenas obras, sino por las “malas obras”, en alusión al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por los delitos de los Casos Barrios Altos y La Cantuta, entre otros crímenes.

“Solamente el ser irracional puede estar de acuerdo con el caso de La Cantuta, de Barrios Altos, de Accomarca [...] ¿Queremos que vuelva eso en el Perú o no? No queremos eso, porque somos seres humanos, porque somos gente que está dotada de inteligencia”, concluyó el primer ministro.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El Tribunal Constitucional aprobó el pedido de hábeas corpus al expresidente Alberto Fujimori lo que significa que se le restituirá su indulto humanitario que le otorgó el también expresidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del 2017. (Fuente: Latina TV)

TE PUEDE INTERESAR