El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, indicó que respalda la posición del presidente de la República, Pedro Castillo, y del canciller, Óscar Maúrtua, con relación a la situación de Venezuela. Explicó que los países deben colaborar de manera conjunta, al margen de las posiciones políticas o económicas que adquieran determinados Estados.

“Yo estoy con la expresión del presidente de la República, respaldo al Canciller en lo que haya manifestado. Si hay discordancia con su vicecanciller él tiene que dar sus explicaciones”, señaló a la prensa.

Además, el ministro Torres recordó que Venezuela es un país miembro de instituciones internacionales a las que el Perú también pertenece, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Cuando se creó el Grupo de Lima, había un cuestionamiento de varios países, pero ahora no hay cuestionamientos. Venezuela forma parte de la OEA, de las ONU, en estas épocas todos los países tenemos que trabajar coordinadamente independientemente de las posiciones políticas e incluso económicas que adopte cada país”, aseveró.

Consideró que el presidente Castillo debe marcar distancia de propuesta de Perú Libre. Agregó que suscripción de declaraciones de Chapultepec y de Salta sería “una buena señal del rumbo democrático” del actual gobierno.

Este pronunciamiento se da luego de que el vicecanciller Luis Enrique Chávez asegurara que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, fecha en la que el Grupo de Lima se pronunció por última vez sobre la situación política y social en ese país sudamericano.

“En este momento la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”, indicó ayer el diplomático desde el distrito de Surco.

Ante estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, descartó que esta sea la postura del Gobierno sobre la situación de Venezuela y reveló que el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con Nicolás Maduro.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en la red social Twitter.

