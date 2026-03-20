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Resumen

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La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) desplegará más de 150 observadores en el país durante las Elecciones Generales de 2026. En entrevista con El Comercio, la jefa de la misión, Annalisa Corrado, explica los alcances del trabajo que realizará el equipo europeo, los principales desafíos del proceso electoral y el reto de asegurar un voto informado.

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Entrevista