Año 2017: los versus que marcaron el acontecer político

1. PPK vs. Congreso de la República

Aunque había reiterado su negativa a acudir a la Comisión Lava Jato del Congreso, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tuvo que cambiar de posición y anunciar que recibiría a los legisladores el 13 de diciembre, horas después de que la fujimorista Rosa Bartra, titular del grupo investigador, revelara información referida a pagos de Odebrecht a la empresa Westfield Capital, de propiedad del mandatario.



Ese fue el punto de partida, además, para pedidos de renuncia —PPK había negado cualquier vínculo con Odebrecht— y finalmente un polarizado proceso de vacancia contra PPK. El 21 de diciembre, el jefe de Estado se defendió ante el pleno y logró evitar ser vacado gracias a que hubo 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. Se necesitaban 87 adhesiones para que fuera destituido, y las 10 abstenciones de congresistas de Fuerza Popular —encabezados por Kenji Fujimori— fue clave.

Un día después de superar la vacancia, Kuczynski emitió un mensaje a la Nación aseverando que “ha llegado el momento de que, como país, nos demos la oportunidad de una sincera reflexión y de abrir una verdadera nueva etapa. Reflexión, reconciliación, tengámoslo claro”. Asimismo, abogó por dejar atrás el ambiente político polarizado y hostil y anunció que realizará cambios en su Gobierno de cara al 2018.

2. ‘Kenjistas’ vs. ‘Keikistas’

La votación sobre el pedido de vacancia contra PPK, el pasado 21 de diciembre, marcó la más reciente representación de la tensión al interior de la bancada de Fuerza Popular. Como se recuerda, la moción finalmente fue rechazada al no alcanzar la cantidad de adhesiones necesaria. Para ello fue clave la abstención de Kenji Fujimori y otros nueve legisladores.



Esto causó incluso que el vocero alterno de la bancada, Héctor Becerril, considerara que Kenji Fujimori y sus otros 9 colegas traicionaron a la bancada, por lo que planteó que renuncien. El portavoz titular Daniel Salaverry no descartó además el inicio de un proceso disciplinario contra ellos.

Incluso tras el indulto humanitario otorgado por PPK a Alberto Fujimori continuaron los cruces. “¡Por fin se hizo justicia! No hay mayor alegría para un padre que celebrar la Navidad en compañía de sus hijos. ¡Feliz Navidad familia Fujimori!”, expresó en Twitter Salaverry. Pero la legisladora Maritza García, quien se abstuvo en la votación sobre la vacancia, le respondió: “No te acomodes, fuiste de los primeros en datear que estaba reunida con Kenji y por eso me fueron a sacar. No seas hipócrita. Doble moral”.

Asimismo, Bienvenido Ramírez cuestionó a sus colegas de bancada por haber criticado al ex mandatario Fujimori y luego saludar el indulto, calificándolos de “doble cara, doble moral” y de “sinvergüenzas”. Dijo también que no se siente representado por Héctor Becerril, a quien también fustigó por haber señalado que Alberto Fujimori alentaba la corrupción.

3. Fiscal Rafael Vela vs. Juez Abel Concha

En julio pasado, el coordinador de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, Rafael Vela, presentó una queja contra el juez Abel Concha —a cargo del Caso Ecoteva— acusándolo de ser el responsable de las demoras en el proceso contra el prófugo ex presidente Alejandro Toledo.



A fines de agosto, en una entrevista con El Comercio, Concha sostuvo que no había demoras, pues se trataba “de una ineficiencia de la fiscalía”. “La fiscalía no está trabajando como debería trabajar”, también señaló. Vela respondió que el juez quiere “ayudar” a Toledo.

El titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, declaró el 30 de agosto que ya había conversado con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para evitar una “política de enfrentamiento” entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. El 3 de octubre se supo que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) impuso una amonestación contra Concha, acogiendo la queja de Vela.

4. Kenji Fujimori vs. Fuerza Popular

Las constantes discrepancias entre el legislador y su propia bancada llegaron a su punto más álgido en noviembre, cuando el comité de disciplina encargado del segundo proceso disciplinario en su contra planteó sancionarlo con una suspensión de 120 días en sus derechos en el grupo parlamentario. Lo encontraron responsable de actos contra la unidad e infraternos.



El primer proceso disciplinario se inició el 4 de julio y posteriormente se decidió sancionarlo con 60 días. En el segundo, iniciado el 18 de setiembre, se le cuestionó principalmente por publicar un artículo de opinión en un semanario, emitir mensajes en Twitter y por haberse cubierto la boca con una cinta en el pleno del Congreso del 14 de setiembre, cuando se debatía una nueva ley contra el transfuguismo planteada por Fuerza Popular.

5. Fiscalía vs. Fuerza Popular

El fiscal José Pérez Gómez determinó a fines de setiembre continuar la investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori bajo la ley de crimen organizado. Ello generó críticas de la ex candidata presidencial de Fuerza Popular, así como de miembros de la bancada y el partido.



El capítulo más reciente del enfrentamiento se dio con el allanamiento a dos locales del partido el último 7 de diciembre. Keiko Fujimori calificó la medida como un “atropello”, mientras que —en entrevista exclusiva a El Comercio— el fiscal defendió su autonomía y sostuvo que no hubo ninguna premisa de carácter político.

Todo ello se ha dado, además, en medio de las dos denuncias constitucionales presentadas contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y que se encuentran en proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. Una por la legisladora no agrupada Yeni Vilcatoma y otra por el portavoz fujimorista Daniel Salaverry, quien ha aclarado que no retrocederá.

6. PPK vs. Luis Castañeda

En marzo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cuestionó la caída del puente Solidaridad a causa del incremento del caudal del río Rímac, en San Juan de Lurigancho. Esto valió las críticas del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio: “Hay un dicho que dice que el ladrón cree que todos son de su propia condición, ¿no? Como él lo ha dicho bromeando yo también lo digo en broma. Hay otro que dice ‘no te salgas de la caja porque tienes rabo de paja'”.



Posteriormente, PPK dio declaraciones a CNN que tampoco gustaron a Castañeda. “Si declaramos el país en emergencia no habría licitaciones. Con la calidad de gobiernos municipales que tenemos, que dejan mucho que desear, dejamos la puerta abierta a la corrupción”, dijo el mandatario. El burgomaestre respondió en entrevista con Phillip Butters en Radio Exitosa: “Yo quiero decirle a PPK que hay que trabajar, no ofenda a todos los alcaldes del Perú, no generalice [...] Si tú fueras alcalde y se diera una afirmación de esta naturaleza, ¿te sentirías con más ganas de trabajar con los escasos recursos que tienen los municipios? [...] ¿Te das cuenta que es mejor ser mudo?”.

7. Anel Townsend vs. Rosa Bartra

El pasado 1 de diciembre, Anel Townsend se presentó ante la Comisión Lava Jato para responder por su rol de vocera política en la campaña por el No a la revocatoria de Susana Villarán en el 2013. Pero su participación tuvo un inicio accidentado.



Uno de los momentos más tensos vino tras una discusión con el congresista aprista Mauricio Mulder.

—“Señora, Townsend, se le exhorta por segunda vez a que responda las preguntas de los parlamentarios. No le ha respondido”, instó Rosa Bartra, presidenta de la comisión.

— “Le contesté”, replicó la ex parlamentaria.

— “Señora Townsend, por favor no me interrumpa”, interfirió Bartra con alto tono en su voz.

— “No me grite. Ok, no la interrumpo. Con tranquilidad”, dijo Townsend en otro momento álgido.



8. Yonhy Lescano vs. Jorge de Castillo

En junio, los legisladores Yonhy Lescano (Acción Popular) y Jorge del Castillo (Apra) protagonizaron un tenso momento tras el debate del proyecto de ley que prohíbe el uso de leche en polvo para fabricar productos lácteos, el mismo que fue aprobado por unanimidad.



“Hay algunos que quieren defender a los productores lecheros, hay otros que quieren defender a las empresas, yo quiero defender a los consumidores, a los niños del Perú, a los que toman esta leche, a las madres de familia pobres que van a tener un problema cuando falte la leche”, mencionó el aprista, a lo que Lescano respondió diciendo “hay que ser bien cara dura para decir eso”.

El acciopopulista no terminó su intervención pues Del Castillo, visiblemente molesto, golpeó violetamente su carpeta, se levantó de su curul, se colocó junto a Lescano y le dijo “¡¿cómo que cara dura, carajo?!”.

9. Héctor Becerril vs. Yonhy Lescano

En agosto, los legisladores se encontraban dando declaraciones a la prensa en el Congreso expresando sus posiciones sobre la información de Ministerio Público que vincula a Keiko Fujimori con una anotación de Marcelo Odebrecht sobre presuntos aportes a Fuerza Popular para la campaña electoral del 2011.



El altercado inició luego de que el fujimorista Becerril señalara a la prensa que su colega de Acción Popular tiene “incapacidad mental” por pedir que se investigue a Fujimori y comparar su situación con la de la ex primera dama Nadine Heredia -quien cumple actualmente prisión preventiva- incluso considerando que para la lideresa de Fuerza Popular también corresponderían las mismas medidas restrictivas.

“La desesperación dictatorial del señor Becerril, del fujimorismo, piensa que está en su chacra, en su fundo [...] Los que tienen incapacidad mental son los fujimoristas, los corruptos […] El fiscal está pidiendo información, usted parece una lagartija que está que grita, grita y grita”, respondió Lescano.

10. Luis Galarreta vs. Fernando Zavala

En una entrevista con “Gestión en abril, el entonces vocero de Fuerza Popular y hoy presidente del Congreso, Luis Galarreta, cuestionó una encuesta de Datum que señalaba que el 48% creía que Keiko Fujimori aprovechó políticamente la emergencia por el fenómeno de El Niño costero. “Felizmente hay un 52% que no ha sido contaminado con la información basura que maneja el sicariato de redes desde la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) [...] Zavala resultó ser una especie de ‘Montesinito’, porque paga gente, con plata de los peruanos, para mover las redes”, dijo refiriéndose al entonces primer ministro.



Fernando Zavala respondió en declaraciones a RPP calificando de “inaceptable” el calificativo de Galarreta: "Quiero ser muy enfático, no tengo desde la PCM ningún contrato con 'troles', no conozco esos sistemas, no sé si él los conocerá. Nosotros somos un gobierno democrático y un gobierno que no utiliza esos tipos de mecanismos para tener la aprobación, nosotros nos dedicamos a trabajar y somos totalmente transparentes”.